Депутат рассказал, как получить региональные выплаты на подготовку детей к 1 сентября

Родители в многодетных и малообеспеченных семьях могут получить региональные выплаты на подготовку детей к школе, подав в установленные сроки заявление и приложив подтверждающие документы.

Единой федеральной выплаты к школе в России не существует, напомнил депутат Дмитрий Свищев.

Но региональные власти самостоятельно устанавливают меры поддержки, обычно для многодетных и малообеспеченных семей и для семей с детьми-инвалидами.

«Я постоянно слышу на приемах: "Мы думали, нам ничего не положено, а соседи получили 15 тыс.". Это обидно, потому что деньги есть, просто про них надо знать. ... Но, чтобы ее получить, нужно вовремя подать заявление. В некоторых регионах сроки заканчиваются в августе, в других длятся до октября. Уточняйте в своей школе, в соцзащите или на региональном портале госуслуг. И не откладывайте», — предупредил Свищев.

Для оформления пособия обычно требуются паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие статус семьи, справка о доходах и реквизиты банковского счета.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или органы социальной защиты, разъяснил он.

В ряде регионов предусмотрена компенсация расходов на покупку школьной и спортивной формы при предъявлении чеков, добавил депутат.