Многодетные семьи без регистрации смогут получить льготы: Чернышов предложил новый порядок

Чтобы многодетные семьи, которые живут в аренде или ожидают оформления жилья, не теряли право на поддержку из‑за отсутствия постоянной регистрации, вице-спикер Госдумы предложил не привязывать статус многодетных к прописке.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением изменить порядок подтверждения права на льготы. Инициатива призвана исключить отказы в получении статуса многодетным семьям, которые не имеют постоянной прописки.

Депутат предложил подтверждать состав семьи и факт совместного проживания родителей с детьми через государственные информационные системы. В качестве альтернативных доказательств могут выступать данные органов ЗАГС, сведения миграционного учета, судебные решения или иные документы, предусмотренные законодательством.

«Фактически право семьи на получение государственной поддержки ставится в зависимость не от самого факта воспитания троих и более детей, а от наличия регистрации по месту жительства. При этом регистрационный учет призван фиксировать место проживания и не должен становиться препятствием для реализации социальных гарантий», — сказал Борис Чернышов.

Сейчас отсутствие регистрации лишает семьи доступа к мерам государственной поддержки. С такой проблемой часто сталкиваются люди, которые переехали в другой регион, живут в арендованном жилье или ожидают оформления права собственности на квартиру.