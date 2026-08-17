Финансист назвал пять правил безопасных покупок на маркетплейсах

Доцент Финансового университета Игорь Балынин объяснил, как распознать мошеннические схемы при онлайн-шопинге и сохранить свои деньги.

Популярность маркетплейсов привлекает не только покупателей, но и злоумышленников. О том, как избежать обмана, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Первое правило — проводить оплату и переписку только внутри официальной платформы. Любые предложения продавца уйти на сторонний ресурс — повод немедленно прекратить диалог. Переход по внешним ссылкам грозит установкой вредоносного ПО или кражей платежных данных. Второе — не реагировать на запугивания. Сообщения о «заблокированных средствах», «сгорающих скидках» или угрозы отмены заказа — классические приемы давления. При получении таких писем достаточно обратиться в службу поддержки. Третье — проверять товар до подтверждения получения. Вскрыть упаковку, сверить комплектацию и внешний вид нужно прямо в пункте выдачи. Если что-то не устраивает — оформить отказ на месте. Четвертое — выбирать оплату при получении. Это исключает риск долгого ожидания возврата средств за некачественную вещь. Пятое — скептически относиться к аномально низким ценам. Часто за привлекательным ценником скрывается урезанный функционал или подделка. Перед заказом важно изучить характеристики в карточке товара, а не ориентироваться на фотографию.

Эксперт подчеркивает: при любых сомнениях стоит сразу связываться с поддержкой площадки — это быстрее и безопаснее, чем разбираться с продавцом напрямую.

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