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Общество
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Родителям школьников предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей за форму

Депутаты предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей родителям школьников, обязанных носить форму, чтобы снизить расходы семей на покупку комплекта одежды.

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17 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей родителям учеников государственных и муниципальных школ, где действует обязательная школьная форма. Инициатива должна снизить расходы семей на покупку комплекта одежды.

В пояснительной записке сказано, что расходы на школьную форму в среднем составляют 8-15 тысяч рублей в год, что создает значительную нагрузку на семейный бюджет, особенно для многодетных и малоимущих семей. В ряде регионов уже действуют собственные меры поддержки, однако их размеры и условия сильно различаются.

Ожидается, что единая федеральная выплата позволит устранить региональную дифференциацию и усилить социальную защиту семей. Выплата будет предоставляться только для обучающихся в государственных и муниципальных школах, где действует обязательная форма.

В заключении на этот законопроект правительство обратило внимание, что образовательные организации уже устанавливают требования к одежде в соответствии с типовыми нормами субъектов, а регионы могут самостоятельно обеспечивать учеников формой. Кабмин считает, что изменения федерального законодательства не требуются.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Автор

Комментарии

5
  • А
    Алейда

    А может просто отменить школьную форму?

    Родителям школьников предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей за форму

    В пояснительной записке сказано, что расходы на школьную форму в среднем составляют 8-15 тысяч рублей в год, что создает значительную нагрузку на семейный бюджет,

    15000/12=1250 р./месяца. Прям великие деньги, ага.

    И ещё: вы что не найдёте тарелки супа для ребенка. А тут внезапно оказывается, что ему ещё что-то надо и денег уже не хватает

  • КО
    Коврижных Ольга

    Помимо школьной формы нужна школьная обувь, спортивная форма, спортивная обувь, чешки в начальной школе, портфель, мешок для сменной обуви, канцелярские принадлежности, учебные пособия, принадлежности для уроков труда и рисования.

    15 тысяч и не хватит. А если детей несколько, ну хотя бы трое.

  • B
    bogdanovv

    школьная форма не нужна! это хотелки учителей и директоров выпендриться перед начальством, а ребенку удобно в джинсах и футболке, а не в брюках-рубашках, которые стирать-наглаживать лишняя забота родителей

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