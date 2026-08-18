Родителям школьников предложили ежегодно выплачивать 10 тысяч рублей за форму

17 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей родителям учеников государственных и муниципальных школ, где действует обязательная школьная форма. Инициатива должна снизить расходы семей на покупку комплекта одежды.
В пояснительной записке сказано, что расходы на школьную форму в среднем составляют 8-15 тысяч рублей в год, что создает значительную нагрузку на семейный бюджет, особенно для многодетных и малоимущих семей. В ряде регионов уже действуют собственные меры поддержки, однако их размеры и условия сильно различаются.
Ожидается, что единая федеральная выплата позволит устранить региональную дифференциацию и усилить социальную защиту семей. Выплата будет предоставляться только для обучающихся в государственных и муниципальных школах, где действует обязательная форма.
В заключении на этот законопроект правительство обратило внимание, что образовательные организации уже устанавливают требования к одежде в соответствии с типовыми нормами субъектов, а регионы могут самостоятельно обеспечивать учеников формой. Кабмин считает, что изменения федерального законодательства не требуются.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Комментарии5
А может просто отменить школьную форму?
15000/12=1250 р./месяца. Прям великие деньги, ага.
И ещё: вы что не найдёте тарелки супа для ребенка. А тут внезапно оказывается, что ему ещё что-то надо и денег уже не хватает
Помимо школьной формы нужна школьная обувь, спортивная форма, спортивная обувь, чешки в начальной школе, портфель, мешок для сменной обуви, канцелярские принадлежности, учебные пособия, принадлежности для уроков труда и рисования.
15 тысяч и не хватит. А если детей несколько, ну хотя бы трое.
школьная форма не нужна! это хотелки учителей и директоров выпендриться перед начальством, а ребенку удобно в джинсах и футболке, а не в брюках-рубашках, которые стирать-наглаживать лишняя забота родителей