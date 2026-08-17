ЕС расширяет запрет на небиометрические паспорта. Список стран вырос до 15

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция прекращают признавать российские пятилетние загранпаспорта — после вступления правил в силу такие документы не будут действовать уже в 15 странах Европы.

С 1 октября 2026 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Для стран Бенилюкса переходного периода не предусмотрено. Об этом сказано в документах Еврокомиссии.

Швеция введет правило с отсрочкой: до 31 декабря 2026 года она продолжит принимать небиометрические паспорта, если в них есть действующая шведская или любая другая шенгенская виза, выданная до 1 октября, либо действующий ВНЖ, оформленный Швецией или другой страной ЕС/Шенгенской зоны до этой даты.

Ассоциация туроператоров России рассказала, что после вступления изменений в силу российские пятилетние загранпаспорта перестанут признавать уже 15 европейских государств. Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.