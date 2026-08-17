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Общество
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ЕС расширяет запрет на небиометрические паспорта. Список стран вырос до 15

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция прекращают признавать российские пятилетние загранпаспорта — после вступления правил в силу такие документы не будут действовать уже в 15 странах Европы.

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С 1 октября 2026 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Для стран Бенилюкса переходного периода не предусмотрено. Об этом сказано в документах Еврокомиссии.

Швеция введет правило с отсрочкой: до 31 декабря 2026 года она продолжит принимать небиометрические паспорта, если в них есть действующая шведская или любая другая шенгенская виза, выданная до 1 октября, либо действующий ВНЖ, оформленный Швецией или другой страной ЕС/Шенгенской зоны до этой даты.

Ассоциация туроператоров России рассказала, что после вступления изменений в силу российские пятилетние загранпаспорта перестанут признавать уже 15 европейских государств. Ранее такие документы перестали принимать Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.

Автор

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
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