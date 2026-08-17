Селлеры Wildberries попросили защиту у государства: меры поддержки в 2026 году

Селлеры Wildberries попросили государство о поддержке после потерь на складах: налоговые отсрочки, заморозка процентов по кредитам и новые правила ответственности маркетплейсов

Пострадавшие продавцы маркетплейса предлагают заморозить проценты по кредитам, ввести мораторий на банкротства и изменить правила ответственности площадок. Общий ущерб бизнеса предварительно оценивается в сотни миллиардов рублей.

Российские селлеры попросили государство принять дополнительные меры поддержки после атак на логистические объекты Wildberries. Свои предложения предприниматели обсудили на встрече в Госдуме с представителями маркетплейсов, депутатами, региональных властей и бизнес-объединений.

Речь идет уже не только о разовой компенсации за уничтоженный товар. Продавцы предлагают изменить правила работы маркетплейсов, пересмотреть налоговую нагрузку, защитить предпринимателей от кредитных обязательств и закрепить ответственность площадок за переданные им товары.

Ситуация становится особенно острой для тех предпринимателей, у которых значительная часть оборотных средств была вложена в товар на складах.

Сотни миллиардов рублей оказались под угрозой

С середины июля логистическая инфраструктура Wildberries неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Часть объектов получила серьезные повреждения, отдельные склады полностью выгорели.

Оценки ущерба пока существенно различаются.

По данным, представленным на встрече с депутатами, от произошедшего могли пострадать более 400 000 селлеров. Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках оценивает совокупные потери в 600–700 млрд рублей с учетом упущенной выгоды. Себестоимость уничтоженного товара, по этой оценке, составляет 200–300 млрд рублей.

Другие оценки также находятся в диапазоне сотен миллиардов рублей. При этом окончательная сумма пока не определена: на складах продолжаются инвентаризация и оценка последствий.

Для отдельного продавца цифры выглядят еще жестче. Один из предпринимателей, участвовавших в обсуждении, сообщил о потере товара более чем на 400 млн рублей. После этого бизнес столкнулся с кассовым разрывом, а штат менеджеров пришлось сократить на 80%.

Это уже не просто история о сгоревшем товаре.

Если товар уничтожен, предприниматель одновременно теряет вложенные деньги, будущую выручку и возможность профинансировать следующую закупку. При этом обязательства перед банками, поставщиками, сотрудниками и государством автоматически не исчезают.

Именно поэтому селлеры говорят о необходимости системной поддержки.

Что селлеры хотят получить от государства

Предприниматели предлагают несколько мер, которые должны помочь бизнесу пережить период после потери товара и оборотных средств.

Мера Зачем она нужна селлерам Отсрочка по налогам до конца 2026 года Дать бизнесу время восстановить оборотные средства Заморозка процентов по кредитам Не допустить увеличения долговой нагрузки во время простоя Мораторий на банкротства Защитить компании, потерявшие товар и оборот Возможность бесплатно вывезти сохранившийся товар Вернуть бизнесу контроль над остатками Сохранение налоговых льгот Снизить нагрузку на предпринимателей в период восстановления Компенсация стоимости уничтоженного товара Вернуть хотя бы часть вложенных в товар средств Изменение правил ответственности маркетплейсов Защитить продавцов от аналогичных рисков в будущем

Отдельно обсуждается возможность отсрочить уплату НДС и налога на прибыль, а также сохранить действующие региональные льготы для продавцов, работающих через интернет. Среди предложений также есть освобождение от НДС производителей и продавцов с оборотом до 1 млрд рублей.

Важно: это предложения предпринимателей, а не уже принятые государством решения.

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Почему одного возмещения за сгоревший товар недостаточно

Главная проблема селлера после уничтожения товара заключается не только в стоимости самого товара.

Представим предпринимателя, который вложил 50 млн рублей в партию продукции. Товар находился на складе маркетплейса и был уничтожен.

На бумаге проблема выглядит просто: компенсировать 50 млн рублей.

Но на практике бизнес потерял не только товар. Он теряет будущие продажи, рекламные вложения, сезонный спрос, отношения с поставщиками и оборотные деньги.

Если следующую партию нельзя купить, продажи останавливаются.

Если продажи останавливаются, нечем платить зарплату.

Если нечем платить зарплату и кредит, возникает кассовый разрыв.

Получается замкнутый круг: предприниматель теряет товар → лишается выручки → не может пополнить оборотные средства → сокращает сотрудников → снижает продажи → получает еще больший дефицит денег.

Именно поэтому предприниматели настаивают не только на компенсациях, но и на отсрочках, кредитных каникулах и налоговых мерах.

Что уже предлагает Wildberries

Маркетплейс также заявил о мерах поддержки пострадавших продавцов.

В частности, предпринимателям предоставляются отсрочки по отдельным кредитам и займам, отменяется плата за обслуживание счетов в структурах группы, действуют скидки на хранение и бесплатные транзитные поставки. Для части продавцов также предусмотрены промобонусы на продвижение. Кроме того, компания тестирует партнерскую модель временных хабов. Бывшие пункты выдачи заказов могут использоваться как дополнительные складские площадки для обработки, хранения и отгрузки товаров.

При этом окончательный размер ущерба пока не определен.

Для продавцов это принципиальный момент: пока продолжается инвентаризация, невозможно окончательно установить, какой объем товара уничтожен, какой удалось сохранить и сколько предпринимателей нуждается в поддержке.

Селлеры хотят изменить правила работы маркетплейсов

Самая интересная часть предложений касается уже не текущего кризиса, а будущего.

Предприниматели предлагают закрепить за маркетплейсами статус ответственных хранителей товара.

Логика проста: если продавец передал площадке товар на хранение, то должна существовать понятная система ответственности за его сохранность.

Сегодня продавцы хотят понимать заранее:

кто отвечает за товар;

в каких случаях возникает право на компенсацию;

как рассчитывается ее размер;

какие документы должен предоставить предприниматель;

в какой срок должна производиться выплата.

Иными словами, бизнесу нужна не индивидуальная договоренность с площадкой после чрезвычайного происшествия, а заранее установленная процедура.

Еще один вопрос — комиссии маркетплейсов

Предприниматели предлагают пересмотреть и экономику работы площадок.

В числе предложений — снизить комиссии маркетплейсов и отказаться от механики, при которой продавцу приходится сначала закладывать в цену высокую комиссию, а затем площадка дополнительно уменьшает цену товара за счет собственных скидок.

Обсуждается и более низкая комиссия для модели FBS, при которой продавец хранит товар на собственном складе и самостоятельно организует его передачу покупателю.

Для рынка это принципиальный вопрос. Чем дороже становится работа через центральный склад маркетплейса, тем сильнее продавец зависит от инфраструктуры самой площадки.

После произошедших событий часть предпринимателей хочет распределить этот риск и развивать собственные склады.

Что происходит с кредитами селлеров

Еще до принятия специальных мер предпринимателям необходимо обслуживать существующие обязательства. Именно поэтому одна из ключевых инициатив — заморозка процентов и ограничение санкций по кредитам.

Центральный банк уже рекомендовал кредиторам поддерживать малый и средний бизнес, пострадавший из-за атак на логистические объекты. В частности, регулятор призвал не начислять штрафы и пени, не требовать досрочного погашения кредитов и займов и не повышать процентные ставки для таких заемщиков.

Но рекомендации ЦБ и полноценная государственная программа поддержки — не одно и то же. Поэтому предприниматели ждут отдельного решения правительства.

Будет ли государственная компенсация селлерам

Пока окончательного ответа на этот вопрос нет.

В конце июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину, ФНС, Банку России и представителям бизнеса разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на склады Wildberries.

Предложения предпринимателей уже собраны и должны быть направлены в правительство. При этом представители Минфина и Минэкономразвития сообщали, что варианты поддержки находятся в проработке.

Поэтому говорить о введении налоговых каникул, прямых компенсаций или моратория на банкротства пока преждевременно.

Почему эта история важна для всего рынка маркетплейсов

Проблема вышла далеко за пределы одного маркетплейса.

Селлеры фактически обсуждают новую модель ответственности в электронной торговле.

Кто отвечает за товар после его передачи на склад?

Что происходит с предпринимателем, если инфраструктура площадки оказывается недоступна?

Должна ли комиссия учитывать риски хранения?

Может ли продавец рассчитывать на компенсацию упущенной прибыли или только стоимости товара?

И кто должен помогать бизнесу, если чрезвычайное событие уничтожает его оборотный капитал?

Ответы на эти вопросы могут повлиять не только на Wildberries, но и на весь российский рынок электронной торговли.

Для предпринимателей это особенно важно: маркетплейс давно перестал быть просто площадкой для размещения карточек товаров. Для многих продавцов он одновременно является каналом продаж, складом, логистическим оператором, рекламной площадкой и финансовой инфраструктурой.

Чем больше функций сосредоточено в одной системе, тем выше последствия сбоя этой системы для продавца.

Что будет дальше

Сейчас участники рынка ждут конкретных решений правительства.

Сценариев несколько.

Государство может ограничиться кредитными и налоговыми мерами. Может появиться отдельная программа поддержки пострадавших предпринимателей. Параллельно могут измениться правила ответственности маркетплейсов за переданный им товар.

Но даже если государственная помощь будет предоставлена, для селлеров остается главный вопрос — как не оказаться в такой ситуации снова.

Именно поэтому обсуждение постепенно смещается от вопроса «кто компенсирует сгоревший товар?» к более широкому: «кто несет финансовый риск, когда предприниматель передает свой бизнес-процесс маркетплейсу?»

Для рынка электронной торговли это может оказаться гораздо важнее самой суммы текущих убытков.

Частые вопросы

Сколько селлеров пострадало из-за атак на склады Wildberries?

По оценке Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках, пострадать могли более 400 000 продавцов. Окончательная цифра пока не определена.

Какой ущерб понесли селлеры?

Озвучивались оценки в 600–700 млрд рублей с учетом упущенной выгоды. При этом себестоимость уничтоженного товара предварительно оценивается в 200–300 млрд рублей.

Государство уже выплатит компенсации селлерам?

Пока универсальной государственной программы компенсаций не принято. Власти прорабатывают меры поддержки.

Какие меры предлагают предприниматели?

Среди предложений — отсрочка налогов, заморозка процентов по кредитам, мораторий на банкротства, возможность вывоза сохранившегося товара и компенсация уничтоженных запасов.

Что уже делает Wildberries для пострадавших продавцов?

Компания заявляла об отсрочках по кредитам и займам, отмене платы за обслуживание отдельных счетов, скидках на хранение, бесплатных транзитных поставках и других мерах поддержки.

Может ли измениться ответственность маркетплейсов за товар продавца?

Такое предложение уже обсуждается. Представители селлеров предлагают законодательно закрепить за маркетплейсами ответственность за переданный на хранение товар.

Когда появятся окончательные меры поддержки?

На данный момент конкретный перечень государственной помощи не утвержден. Предложения участников рынка должны быть рассмотрены правительством.