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Общество
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Минтранс заявил, что передача данных в Росстат будет только обезличенной

Распространяемая информация о доступе к персональным данным пассажиров не соответствует действительности. Изменения касаются только обезличенной статистики.

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Минтранс опроверг информацию об изменении правил хранения персональных данных пассажиров. Ведомство лишь предлагает передавать Росстату обезличенные сведения для мониторинга цен на билеты.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что распространяемые в СМИ сведения о расширении доступа к данным пассажиров не соответствуют действительности. Речь идет исключительно о статистическом учете, который поможет отслеживать динамику стоимости проезда.

«В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», — сказали в Минтрансе.

Предлагаемые изменения предполагают передачу в Росстат только агрегированной информации. Такие данные не содержат персональных сведений о конкретных людях и не позволяют идентифицировать личность пассажира.

Автор

Бухгалтеры

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Минтранс заявил, что передача данных в Росстат будет только обезличенной

    Минтранс опроверг информацию об изменении правил хранения персональных данных пассажиров. Ведомство лишь предлагает передавать Росстату обезличенные сведения для мониторинга цен на билеты.

    ну при чём тут Росстат??

    Для Росстата - вполне возможно что и уже сгруппированные итоговые цифры.

    Но при необходимости для других органов и ведомств - завсегда есть возможность всё расшифровать и детализировать в ЛЮБОЙ необходимой структуре, уровне детализации, составе, фильтрации и прочая-прочая-прочая.

    Так что будет выведено не только куда и когда ты ездил, но и с кем рядом сидел, лежал, стоял, кому помог билетик прокомпостировать и сумочку поднести!

    или наоборот отказался это делать!

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