Минтранс заявил, что передача данных в Росстат будет только обезличенной

Минтранс опроверг информацию об изменении правил хранения персональных данных пассажиров. Ведомство лишь предлагает передавать Росстату обезличенные сведения для мониторинга цен на билеты.
В пресс-службе Минтранса сообщили, что распространяемые в СМИ сведения о расширении доступа к данным пассажиров не соответствуют действительности. Речь идет исключительно о статистическом учете, который поможет отслеживать динамику стоимости проезда.
«В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», — сказали в Минтрансе.
Предлагаемые изменения предполагают передачу в Росстат только агрегированной информации. Такие данные не содержат персональных сведений о конкретных людях и не позволяют идентифицировать личность пассажира.
Комментарии2
ну при чём тут Росстат??
Для Росстата - вполне возможно что и уже сгруппированные итоговые цифры.
Но при необходимости для других органов и ведомств - завсегда есть возможность всё расшифровать и детализировать в ЛЮБОЙ необходимой структуре, уровне детализации, составе, фильтрации и прочая-прочая-прочая.
Так что будет выведено не только куда и когда ты ездил, но и с кем рядом сидел, лежал, стоял, кому помог билетик прокомпостировать и сумочку поднести!
или наоборот отказался это делать!