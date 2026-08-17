Россиянам придется поставить домашних кур на государственный учет до 1 сентября. Каждую курицу чипировать не придется

Даже если птицу держат исключительно для себя, требование распространяется на личные подсобные хозяйства.

До 1 сентября 2026 года владельцы ЛПХ, в которых содержится более 10 голов домашней птицы, должны промаркировать ее и поставить на учет в системе «Хорриот». Об этом напомнил Россельхознадзор.

Правила касаются не только кур, но и уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. Продавать птицу или яйца необязательно: учет требуется и при содержании для личных нужд.

Каждую курицу чипировать не придется. Птицу можно учитывать группой: уникальный номер наносят на табло, которое закрепляют на курятнике. Индивидуальная маркировка остается добровольной.

Учет проводят бесплатно, но средство маркирования владелец приобретает за свой счет. Для оформления нужно обратиться в местную государственную ветеринарную службу.

Если в хозяйстве ровно 10 птиц или меньше, срок учета наступит позднее — 1 сентября 2029 года.

Требования установлены постановлением Правительства № 550 и приказом Минсельхоза № 832. За отсутствие маркировки гражданам может грозить штраф от 500 до 1 000 рублей по статье 10.6 КоАП.