Россиянам придется поставить домашних кур на государственный учет до 1 сентября. Каждую курицу чипировать не придется
Даже если птицу держат исключительно для себя, требование распространяется на личные подсобные хозяйства.
До 1 сентября 2026 года владельцы ЛПХ, в которых содержится более 10 голов домашней птицы, должны промаркировать ее и поставить на учет в системе «Хорриот». Об этом напомнил Россельхознадзор.
Правила касаются не только кур, но и уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. Продавать птицу или яйца необязательно: учет требуется и при содержании для личных нужд.
Каждую курицу чипировать не придется. Птицу можно учитывать группой: уникальный номер наносят на табло, которое закрепляют на курятнике. Индивидуальная маркировка остается добровольной.
Учет проводят бесплатно, но средство маркирования владелец приобретает за свой счет. Для оформления нужно обратиться в местную государственную ветеринарную службу.
Если в хозяйстве ровно 10 птиц или меньше, срок учета наступит позднее — 1 сентября 2029 года.
Требования установлены постановлением Правительства № 550 и приказом Минсельхоза № 832. За отсутствие маркировки гражданам может грозить штраф от 500 до 1 000 рублей по статье 10.6 КоАП.
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Теперь, когда куры официально зарегистрированы, осталось только выдать им паспорта и права на вождение тракторов.
Интересно, как владельцы ЛПХ отнесутся к обязательной маркировке домашней птицы. С одной стороны, это может помочь в контроле за здоровьем поголовья, но с другой — добавляет бюрократических хлопот. Кто-нибудь уже сталкивался с этим на практике? Насколько сложно пройти процедуру учета?