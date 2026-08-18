Выдача льготной ипотеки в России за месяц сократилась в два раза

Доля льготной ипотеки среди всех жилищных кредитов в июле 2026 опустилась до трехлетнего минимума.

В июле 2026 года банки оформили 21,81 тыс. жилищных кредитов с господдержкой, что в количественном выражении на 50% меньше показателей июня.

Такие данные получили аналитики «Объединенного кредитного бюро». Зафиксировано снижение выдач льготных кредитов на 44% по количеству и на 42% по объему в годовом выражении. Доля льготных программ в общем объеме ипотечного рынка упала до 31% по количеству и 47% по сумме, что стало минимальным значением за последние три года.

Резкий спад спроса эксперты связывают с завершением периода ажиотажного спроса, который наблюдался перед ожидаемым ужесточением условий семейной ипотеки.

Средняя сумма льготного кредита за месяц уменьшилась до 5,96 млн рублей. Также сократился средний срок кредитования: он снизился на 13 месяцев и составил 26 лет и 2 месяца.

«Резкие колебания в выдачах льготной ипотеки можно ожидать и нынешней осенью, когда вопрос об изменении семейной ипотеки вновь станет актуальным», — пояснил директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике «Объединенного кредитного бюро» Николай Филиппов.

Ранее на рынке недвижимости наблюдалось падение спроса на новостройки до уровня июля 2024 года, когда в России отменили массовую льготную ипотеку для всех категорий заемщиков.