57% молодых предпринимателей выбирают запускать бизнес в одиночку

Молодые предприниматели предпочитают рассчитывать только на себя. 57% запускают бизнес самостоятельно, а формальное партнерство с инвесторами используют лишь 8% из-за риска потери автономности и расхождения стратегических интересов.

Более половины (57%) предпринимателей в возрасте от 19 до 39 лет предпочитают начинать собственное дело самостоятельно. Еще 19% привлекают к запуску друзей, а 17% — родственников.

Более 40% молодых предпринимателей признают нехватку знаний для ведения бизнеса. Об этом сказано в исследовании Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ), Агентства стратегических инициатив (АСИ), МСП Банка и Frank RG. Партнерство воспринимается не как ресурс роста, а как потенциальный источник конфликтов и разногласий. Около каждого пятого участника опроса рассказал о неформальном участии друзей или знакомых на старте, однако такие союзы редко оказываются долгосрочными.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что молодые основатели считают одиночный старт наиболее правильным и безопасным способом сохранить контроль над управлением, финансами и ключевыми решениями. При этом часть респондентов допускает партнерство, но с сохранением ведущей роли за одним человеком.

Родственников в качестве партнеров выбирают 17% респондентов. Основная причина отказа от семейного участия — риск смешения личных и рабочих отношений, который может нивелировать преимущества доверия и общей ответственности.

Лишь 8% молодых предпринимателей используют формальное партнерство с инвесторами или финансовыми организациями. Эксперты отмечают, что настороженность вызывает возможная потеря автономности и расхождение стратегических интересов, даже если роли участников четко разделены.