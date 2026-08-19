ЛДПР предлагает расширить трудовые гарантии на всех одиноких родителей

Если один родитель уклоняется от обязанностей, второго не считают одиноким.

Сенатор Елена Афанасьева направила письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением закрепить в трудовом законодательстве дополнительные меры защиты для родителей, которые фактически воспитывают детей в одиночку из-за уклонения второго родителя от своих обязанностей.

Сейчас система не признает таких людей нуждающимися в поддержке, если второй родитель формально не лишен прав.

Одиноким родителем признают только в случаях, если в свидетельстве о рождении отсутствуют сведения о втором родителе, сведения об отце внесены по заявлению матери ребенка, второй родитель умер или признан безвестно отсутствующим.

«Нередко второй родитель, имея все юридические права, фактически не участвует ни в воспитании, ни в содержании ребенка: не платит алименты, не появляется в школе или поликлинике, не помогает при болезни – но формально остается родителем, и этого достаточно, чтобы система не признала первого родителя нуждающимся в дополнительной защите», — пояснила Афанасьева.

Если второй родитель уклоняется от обязанностей, тот, кто взял нагрузку на себя, должен получать дополнительную защиту — ограничения на увольнение, право на дополнительный отпуск, особые условия при сверхурочной работе, добавила она.