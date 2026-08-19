Дагестан получит полмиллиарда рублей на компенсации жителям после весенних наводнений в 2026 году

Кабмин выделил Дагестану дополнительное финансирование из резервного фонда для выплат жителям, которые потеряли имущество первой необходимости после масштабных наводнений в марте–апреле 2026 года.

Правительство направит в Дагестан дополнительное финансирование для возмещения затрат, связанных с оказанием помощи пострадавшим от наводнения жителям региона. Около полумиллиарда рублей выделят из резервного фонда по распоряжению от 18 августа 2026 года №2195-р.

«Речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости», — сказано на сайте кабмина.

Весной 2026 года в отдельных районах Дагестана и Чечни прошли сильные ливни, вызвавшие масштабные наводнения. Были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, а также коммунальная и инженерная инфраструктура.

По поручению президента также создали правительственную комиссию для ликвидации последствий стихии. На сегодняшний день общий объем средств, направленных на восстановительные работы и поддержку пострадавших, превысил 12 млрд рублей.