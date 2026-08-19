Лучший вебинар месяца по нейросетям: повтор для бухгалтеров — сегодня в 13:00

Нейросети уже помогают бухгалтерам разбирать документы, искать информацию и готовить рабочие материалы. Но вместе с пользой растет и риск: ИИ может уверенно выдать ошибочную норму НК РФ, придумать судебную практику или предложить решение, которое обернется проблемами при проверке.

Именно поэтому «Клерк» проводит повтор одного из самых полезных вебинаров месяца — «Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ».

Сегодня в 13:00 можно бесплатно подключиться к вебинару:

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Это не разговор о том, что «ИИ скоро заменит всех бухгалтеров». На вебинаре покажут, что нейросети действительно умеют делать уже сейчас, где их можно безопасно использовать и в каких ситуациях ответ ИИ обязательно нужно проверять. Название и тема вебинара указаны на странице трансляции «Клерка».

Где нейросеть помогает бухгалтеру, а где лучше не рисковать

Главная проблема с ИИ в бухгалтерии — не в том, что он бесполезен. Наоборот: нейросети отлично справляются с большим количеством рутинных задач. Проблема начинается тогда, когда готовому ответу начинают доверять без проверки.

На вебинаре разберут границы возможностей искусственного интеллекта и покажут два принципиально разных сценария его использования.

Зеленая зона: что можно отдавать ИИ

Есть задачи, где нейросеть способна серьезно сократить время бухгалтера.

Например:

автоматически расшифровать и сверить первичные документы;

подготовить шаблон ответа на требование ФНС;

составить черновик пояснительной записки;

быстро проверить договор на потенциальные налоговые и юридические риски;

найти актуальные разъяснения Минфина и судебную практику по узкому вопросу;

структурировать большой объем информации и подготовить основу для дальнейшей работы.

Здесь ИИ выступает не как «электронный главный бухгалтер», а как помощник, который берет на себя часть механической работы.

Красная зона: где ИИ может подвести

А вот с цифрами, законодательством и готовыми налоговыми решениями ситуация сложнее.

Нейросеть может сформулировать ответ настолько уверенно, что ошибку заметит далеко не каждый. Например, она способна сослаться на несуществующую статью Налогового кодекса, придумать судебное решение или выдать некорректный расчет.

Отдельная проблема — устаревшие данные. Даже если нейросеть правильно отвечала на вопрос раньше, это не означает, что ее ответ соответствует законодательству на сегодняшний день.

Еще один важный вопрос — конфиденциальность.

Что произойдет, если загрузить в открытую нейросеть зарплатную ведомость, клиентскую базу или документы с персональными данными? Где проходят границы допустимого использования ИИ и какие риски возникают с точки зрения 152-ФЗ?

На вебинаре эти ситуации разберут отдельно.

Может ли бухгалтер доверять ответу нейросети?

Короткий ответ — нет, если речь идет о критически важном решении.

ИИ может подготовить черновик, найти направление для поиска, объяснить сложную тему простыми словами, помочь с документом или структурировать информацию.

Но окончательное решение остается за специалистом.

Именно поэтому на вебинаре предложат практический алгоритм «трех П»:

Проверь → Перепроверь → Подтверди.

Это простой принцип, который можно применять каждый день:

Проверь ответ нейросети и пойми, на чем он основан. Перепроверь нормы закона, цифры, даты и ссылки по официальным источникам. Подтверди вывод перед тем, как использовать его в отчетности, документах или работе с клиентом.

Такой подход позволяет использовать скорость ИИ, не передавая ему ответственность бухгалтера.

ИИ меняет профессию бухгалтера — но не так, как кажется

Еще одна тема вебинара — трансформация самой профессии.

Рутинных операций становится меньше. А вот требования к специалисту, наоборот, растут: бухгалтеру необходимо понимать, какие задачи можно автоматизировать, как правильно ставить запросы нейросети и главное — как проверять результат.

То есть ИИ не отменяет профессиональные знания. Он делает их еще более важными.

Бухгалтер, который умеет работать с нейросетями и при этом понимает учет, налоги и законодательство, получает дополнительный инструмент для повышения скорости и качества работы.

Какие нейросети использовать бухгалтеру

В финальной части вебинара разберут популярные ИИ-инструменты и покажут, какой инструмент лучше подходит под конкретную задачу.

Не просто список «топовых нейросетей», а практический разбор сценариев: где использовать ИИ для текста, где — для анализа документов, где — для поиска информации, а где применение нейросети лучше вообще исключить.

Это особенно полезно тем, кто пока использует ИИ только для написания писем и текстов, но хочет понять, как встроить нейросети в ежедневную работу бухгалтера.

Подключайтесь сегодня в 13:00

Если вы пропустили первый эфир, сегодня есть возможность посмотреть повтор.

Тема: «Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ»

Формат: бесплатный онлайн-вебинар

Время: сегодня, 13:00

Подключиться к вебинару «Клерка»

Главное, что стоит вынести из вебинара: нейросеть не должна заменять бухгалтера там, где цена ошибки высока. Но там, где задача безопасна и хорошо проверяется, ИИ уже сегодня может заметно сократить часы рутинной работы.