Семейные выплаты хотят привязать к гражданству ребенка и родителя на день рождения
Законодатели хотят закрепить единый принцип предоставления региональных мер поддержки. Помощь будет доступна только семьям, где ребенок получил гражданство РФ при рождении, что, по их мнению, повысит адресность расходов и исключит выплаты иностранцам.
19 августа 2026 года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предоставит дополнительные региональные и муниципальные меры поддержки только семьям, где ребенок получил гражданство России по рождению и хотя бы один родитель был гражданином РФ на день его рождения.
Сейчас федеральная норма не содержит требований к гражданству ребенка или родителей, из‑за чего регионы самостоятельно определяют круг получателей. Это приводит к различиям в подходах и неоднозначности при предоставлении поддержки за счет региональных и муниципальных бюджетов.
В пояснительной записке сказано, что предлагаемая поправка направлена на повышение адресности мер поддержки и обеспечение единого подхода в субъектах РФ. Законопроект развивает изменения, внесенные в декабре 2023 года законом № 634‑ФЗ, который уже связал право на федеральные меры поддержки с наличием гражданства РФ у ребенка и родителей на момент рождения.
Авторы проекта приводят примеры региональной практики:
в Кемеровской области с марта 2026 года региональные меры поддержки многодетных семей предоставляются только гражданам РФ;
в Ханты‑Мансийском автономном округе в 2026 году ограничили выплаты на рождение ребенка иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Депутаты считают, что закрепление единых требований на федеральном уровне позволит исключить использование средств региональных и местных бюджетов в отношении лиц, не имеющих гражданства РФ, и обеспечит приоритетную поддержку российских семей.
Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
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