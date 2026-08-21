ФНС объяснила, когда могут отказать в регистрации компании по массовому адресу

Недостоверным посчитают адрес, указанный у многих юрллиц, если связь с ними по этому адресу невозможна.

ФНС в письме от 13.08.2026 № КВ-36-14/6965@ напомнила, что с 14 марта 2025 года из перечня оснований для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, исключили случаи, когда по адресу зарегистрированы пять и более организаций.

Но такое обстоятельство не исключает проверки достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений об адресе юрлица.

Проверку могут провести на основании действующих положений приказа ФНС от 28.12. 2022 № ЕД-7-14/1268@ с учетом разъяснений, постановления пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 61.

Так, налоговики могут отказать в госрегистрации, если подтвердится информация о недостоверности сведений об адресе. То есть о том, что такой адрес указали без намерения использовать его для связи с юрлицом.

О недостоверности названных сведений говорит то, что адрес в документах для госрегистрации, по данным ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных юрлиц. При этом известно, что связь с ними по этому адресу невозможна. То есть представители компаний по данному адресу не располагаются, почта возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения».

При этом регистрирующий орган должен исчерпывающим образом мотивировать отказ в госрегистрации, указав все конкретные обстоятельства, которые, по его мнению, свидетельствуют о недостоверности сведений об адресе юрлица, говорится в письме.