Сегодня в 18:00 — повтор лучшего вебинара месяца по нейросетям для бухгалтеров

Если вы собирались разобраться, как использовать нейросети в работе бухгалтера, но откладывали, сегодня есть второй шанс.

В 18:00 выйдет повтор бесплатного вебинара по нейросетям.

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И это не вебинар в духе «нейросети скоро заменят всех бухгалтеров». Здесь как раз разбирают, где ИИ действительно помогает, а где способен создать проблемы, которые потом придется разгребать бухгалтеру.

Где ИИ уже можно использовать в работе

На вебинаре покажут безопасные сценарии, которые можно применять практически сразу:

расшифровывать и сверять первичные документы;

быстро готовить шаблоны ответов на требования ФНС и пояснительные записки;

проверять договоры на налоговые и юридические риски;

искать разъяснения Минфина и судебную практику по узким вопросам.

То есть не «поигрались с нейросетью», а сняли с бухгалтера часть рутинной работы.

А вот здесь начинается самое интересное

У ИИ есть и красная зона.

Нейросеть может уверенно выдать несуществующую статью НК РФ, придумать судебную практику или ошибиться в цифрах. А если использовать такой ответ в декларации или расчете налогов, отвечать за него придется не нейросети.

Отдельно разберут проблему устаревших данных и конфиденциальности: почему загружать в открытые ИИ-сервисы зарплатные ведомости, клиентские базы и другую чувствительную информацию — плохая идея.

Что будет с профессией бухгалтера

ИИ не отменяет бухгалтера. Он меняет саму работу бухгалтера.

Часть механической рутины уже можно отдавать нейросетям. А вот проверить результат, увидеть ошибку, оценить налоговые последствия и принять решение без специалиста пока не получится.

На вебинаре покажут, как меняется роль бухгалтера и какие навыки становятся особенно важными.

Главное правило вебинара — три «П»

Чтобы не превратить нейросеть из помощника в источник проблем, эксперты предлагают простой алгоритм:

Проверь → Перепроверь → Подтверди.

По этому принципу разберут практический чек-лист безопасной работы с ИИ.

И в финале — топ нейросетей для бухгалтера: что для чего использовать и какие задачи можно решать с их помощью.

Начало повтора — сегодня в 18:00.

Если не успели на первый эфир — сейчас самое время подключиться. Бесплатно.

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