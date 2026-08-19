Сегодня в 18:00 — повтор лучшего вебинара месяца по нейросетям для бухгалтеров
Если вы собирались разобраться, как использовать нейросети в работе бухгалтера, но откладывали, сегодня есть второй шанс.
В 18:00 выйдет повтор бесплатного вебинара по нейросетям.
И это не вебинар в духе «нейросети скоро заменят всех бухгалтеров». Здесь как раз разбирают, где ИИ действительно помогает, а где способен создать проблемы, которые потом придется разгребать бухгалтеру.
Где ИИ уже можно использовать в работе
На вебинаре покажут безопасные сценарии, которые можно применять практически сразу:
расшифровывать и сверять первичные документы;
быстро готовить шаблоны ответов на требования ФНС и пояснительные записки;
проверять договоры на налоговые и юридические риски;
искать разъяснения Минфина и судебную практику по узким вопросам.
То есть не «поигрались с нейросетью», а сняли с бухгалтера часть рутинной работы.
А вот здесь начинается самое интересное
У ИИ есть и красная зона.
Нейросеть может уверенно выдать несуществующую статью НК РФ, придумать судебную практику или ошибиться в цифрах. А если использовать такой ответ в декларации или расчете налогов, отвечать за него придется не нейросети.
Отдельно разберут проблему устаревших данных и конфиденциальности: почему загружать в открытые ИИ-сервисы зарплатные ведомости, клиентские базы и другую чувствительную информацию — плохая идея.
Что будет с профессией бухгалтера
ИИ не отменяет бухгалтера. Он меняет саму работу бухгалтера.
Часть механической рутины уже можно отдавать нейросетям. А вот проверить результат, увидеть ошибку, оценить налоговые последствия и принять решение без специалиста пока не получится.
На вебинаре покажут, как меняется роль бухгалтера и какие навыки становятся особенно важными.
Главное правило вебинара — три «П»
Чтобы не превратить нейросеть из помощника в источник проблем, эксперты предлагают простой алгоритм:
Проверь → Перепроверь → Подтверди.
По этому принципу разберут практический чек-лист безопасной работы с ИИ.
И в финале — топ нейросетей для бухгалтера: что для чего использовать и какие задачи можно решать с их помощью.
Начало повтора — сегодня в 18:00.
Если не успели на первый эфир — сейчас самое время подключиться. Бесплатно.
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