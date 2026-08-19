Новак назвал главную задачу российской экономики

Россия должна перейти к модели устойчивого экономического развития. Для этого власти планируют менять структуру инвестиций, рынка труда, потребления и внешней торговли.

Основной задачей России станет переход к модели устойчивого развития экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Для достижения этой цели разработан план структурных изменений экономики. Он затронет инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие и внешнюю торговлю.

«С учетом текущих вызовов наша основная задача — перейти к модели устойчивого развития экономики. Именно на это направлен план структурных изменений», — сказал Новак.

Еще одним направлением станет обеление экономики. По словам вице-премьера, изменения по этим ключевым направлениям должны обеспечить переход к новой модели экономического