Банк России обсуждает запуск трансграничных расчетов в цифровых рублях

Регулятор прорабатывает механизмы международных платежей, которые потребуют наличия у других стран собственных платформ цифровых валют центральных банков.

Центробанк обсуждает с другими странами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

До этого она сообщила, что все системно значимые банки страны готовы к широкому внедрению цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года россияне смогут открывать цифровые кошельки непосредственно через банковские приложения, где появится соответствующий функционал.

«Мы обсуждаем с рядом зарубежных партнеров возможные решения. Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», — заявила Бакина.

Она добавила, что для реализации таких платежей необходимо наличие у контрагентов аналогичной инфраструктуры и взаимное желание сторон, так как в одиночку реализовать проект невозможно.

По данным CBDC Tracker, полноценные цифровые валюты центробанков уже запустили Ямайка, Багамы и Казахстан. В ряде других стран, включая Индию, Иран, ОАЭ и Турцию, проходят пилотные тестирования, а многие государства мира находятся на стадии разработки концепций.