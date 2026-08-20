ЛДПР предлагает повысить студенческие стипендии до уровня МРОТ

Стипендии студентов должны быть не ниже МРОТ, а общежития — соответствовать обязательному стандарту качества, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

ЛДПР выступила за повышение стипендий студентов колледжей и вузов до уровня минимального размера оплаты труда. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий во время рабочего визита в Благовещенск.

«Мы предлагаем законодательно закрепить единые федеральные гарантии для студентов во всех регионах России. Наша партия настаивает на повышении стипендий учащимся вузов и колледжей до уровня МРОТ», — сказал Леонид Слуцкий.

Также он предложил установить обязательный стандарт качества студенческих общежитий и обеспечить равный доступ к современной образовательной инфраструктуре. Условия проживания и возможности для учебы должны быть сопоставимыми в разных субъектах РФ.