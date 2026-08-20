Рынок дополнительного образования обновил максимум — почти 100 тыс. участников в 2026 году

Число компаний и ИП в сфере дополнительного образования выросло на 7,3% за год, а регистраций нового бизнеса почти вдвое больше ликвидаций.

Сфера дополнительного образования в России устойчиво растет. Число компаний и индивидуальных предпринимателей, указавших образовательные ОКВЭДы, за 12 месяцев по 1 августа 2026 года увеличилось на 7,3% и достигло 99 567 бизнесов. С начала 2026 года прирост составил 2,6%.

Основной вклад обеспечили индивидуальные предприниматели: их количество выросло на 10,1%, тогда как число юридических лиц, напротив, сократилось на 0,9%. Наибольшая концентрация образовательных бизнесов наблюдается в Москве — 15,4 тыс., Московской области — более 8 тыс., Санкт‑Петербурге — более 5,5 тыс., Краснодарском крае — 3,8 тыс., Свердловской области — 3,3 тыс. Об этом сказано в исследовании «Контур.Фокуса».

Регистраций нового бизнеса в отрасли значительно больше, чем ликвидаций. За семь месяцев 2026 года появилось более 8 тыс. новых участников рынка, что почти на 51% превышает число закрытых компаний. Аналитики связывают развитие сегмента с высоким спросом на дополнительное образование детей и растущей потребностью семей в разнообразных образовательных сервисах.