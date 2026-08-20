Сегодня в 13:00: как финансовому директору провести компанию через турбулентность 2026–2027
Падение маржи, кассовые разрывы, дорогие деньги, скачки валют и нестабильный спрос — финансовому директору в 2026–2027 годах приходится решать задачи, которых еще недавно могло не быть в его зоне ответственности
Сегодня, 20 августа в 13:00 мск, пройдет онлайн-вебинар «Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026–2027».
Уже зарегистрировались 370 человек.
Главный вопрос вебинара: как финансовому директору вести компанию через экономический шторм и сохранить бизнес, пока другие его теряют?
От контроля цифр — к управлению бизнесом
В спокойной экономике финансовый директор может сосредоточиться на отчетности, бюджетах и контроле показателей. В турбулентность этого недостаточно.
Собственнику нужны не цифры о том, что уже произошло, а понимание того, что произойдет дальше и что с этим делать.
На вебинаре разберут, как CFO перейти из роли «контролера» в роль стратегического партнера собственника и принимать решения, которые напрямую влияют на устойчивость компании.
Что делать с маржой, кассовыми разрывами и дорогими деньгами
Отдельно поговорят о новых зонах ответственности финансового директора:
— управление ликвидностью и оборотным капиталом;
— предотвращение кассовых разрывов;
— стресс-тестирование финансовой модели;
— антикризисное планирование;
— оценка стоимости бизнеса;
— раннее выявление финансовых угроз.
Разберут и практическую сторону: как управлять ценой, ассортиментом и каналами продаж, когда маржа постоянно находится под давлением.
CFO должен понимать не только финансы
Еще одна важная тема — бизнес-мышление.
Финансовому директору приходится разговаривать не только с бухгалтерией, но и с продажами, маркетингом, производством и собственником. Поэтому умение превратить финансовые показатели в понятные бизнес-инсайты становится не менее важным, чем знание стандартов учета.
Плюс — переговоры, управление изменениями и способность защищать финансовые решения.
ИИ вместо бесконечного Excel
На вебинаре также покажут реальные инструменты 2026 года, которые могут помочь финансовому директору не утонуть в таблицах.
В программе:
сервисы для управленческого учета;
нейросети для предиктивной аналитики;
проверка контрагентов;
автоматизация подготовки пояснительных записок;
инструменты для товарной и финансовой аналитики.
То есть речь не о «модном ИИ ради ИИ», а о том, какие инструменты действительно могут экономить время финансового директора.
Кто проведет вебинар
Спикер — Екатерина Барсукова, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Когда: 20 августа 2026 года
Начало: 13:00 мск
Формат: онлайн
Для подписчиков после просмотра вебинара в личном кабинете будет доступен персональный сертификат о посещении.
Если вы отвечаете за деньги, устойчивость и развитие компании — этот вебинар стоит посмотреть. Потому что в турбулентной экономике финансовый директор уже не просто считает последствия. Он помогает компании пережить их.
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