Сегодня в 13:00: как финансовому директору провести компанию через турбулентность 2026–2027

Падение маржи, кассовые разрывы, дорогие деньги, скачки валют и нестабильный спрос — финансовому директору в 2026–2027 годах приходится решать задачи, которых еще недавно могло не быть в его зоне ответственности

Сегодня, 20 августа в 13:00 мск, пройдет онлайн-вебинар «Финансовый директор в эпоху турбулентности экономики 2026–2027».

Уже зарегистрировались 370 человек.

Главный вопрос вебинара: как финансовому директору вести компанию через экономический шторм и сохранить бизнес, пока другие его теряют?

От контроля цифр — к управлению бизнесом

В спокойной экономике финансовый директор может сосредоточиться на отчетности, бюджетах и контроле показателей. В турбулентность этого недостаточно.

Собственнику нужны не цифры о том, что уже произошло, а понимание того, что произойдет дальше и что с этим делать.

На вебинаре разберут, как CFO перейти из роли «контролера» в роль стратегического партнера собственника и принимать решения, которые напрямую влияют на устойчивость компании.

Что делать с маржой, кассовыми разрывами и дорогими деньгами

Отдельно поговорят о новых зонах ответственности финансового директора:

— управление ликвидностью и оборотным капиталом;

— предотвращение кассовых разрывов;

— стресс-тестирование финансовой модели;

— антикризисное планирование;

— оценка стоимости бизнеса;

— раннее выявление финансовых угроз.

Разберут и практическую сторону: как управлять ценой, ассортиментом и каналами продаж, когда маржа постоянно находится под давлением.

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CFO должен понимать не только финансы

Еще одна важная тема — бизнес-мышление.

Финансовому директору приходится разговаривать не только с бухгалтерией, но и с продажами, маркетингом, производством и собственником. Поэтому умение превратить финансовые показатели в понятные бизнес-инсайты становится не менее важным, чем знание стандартов учета.

Плюс — переговоры, управление изменениями и способность защищать финансовые решения.

ИИ вместо бесконечного Excel

На вебинаре также покажут реальные инструменты 2026 года, которые могут помочь финансовому директору не утонуть в таблицах.

В программе:

сервисы для управленческого учета;

нейросети для предиктивной аналитики;

проверка контрагентов;

автоматизация подготовки пояснительных записок;

инструменты для товарной и финансовой аналитики.

То есть речь не о «модном ИИ ради ИИ», а о том, какие инструменты действительно могут экономить время финансового директора.

Кто проведет вебинар

Спикер — Екатерина Барсукова, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Когда: 20 августа 2026 года

Начало: 13:00 мск

Формат: онлайн

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Для подписчиков после просмотра вебинара в личном кабинете будет доступен персональный сертификат о посещении.

Если вы отвечаете за деньги, устойчивость и развитие компании — этот вебинар стоит посмотреть. Потому что в турбулентной экономике финансовый директор уже не просто считает последствия. Он помогает компании пережить их.