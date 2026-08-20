Налоговые каникулы по УСН и ПСН закончатся 1 января 2027 года

Двухлетние налоговые каникулы ИП, открывшихся в 2026 году, продлятся только один год.

Первые два года ИП на УСН или ПСН могут применять ставку 0%. Вводить налоговые каникулы могут региональные власти.

Но нормы НК, позволяющие такую льготу, действуют только до 01.01.2027.

С 2027 года налоговых каникул не будет, предупреждает Минфин в письме от 08.04.2026 № 03-11-10/29518.

Это касается и тех ИП, которые открыли бизнес в 2026 году. Один год они применяли ставку 0%, а на второй год не смогут.