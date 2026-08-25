Пенсии за выслугу лет выросли на 75 тыс. рублей за год

Средний размер пенсии за выслугу лет за год вырос в России на 75 тыс. рублей. Теперь для космонавтов он превышает 1 млн 25 тыс. рублей, следует из данных СФР.

Так, на 1 июля 2026 года средний размер пенсии за выслугу лет составляет 1 025 766 рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне 950 281 рубля.

Пенсия за выслугу лет — это ежемесячная выплата, которая компенсирует доход, утраченный из-за прекращения федеральной госслужбы или другой профессиональной деятельности, дающей право на такие начисления.