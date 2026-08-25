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Пенсии
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Пенсии за выслугу лет выросли на 75 тыс. рублей за год

Выплаты космонавтам в июле 2026 превысили 1 млн 25 тыс. рублей.

Средний размер пенсии за выслугу лет за год вырос в России на 75 тыс. рублей. Теперь для космонавтов он превышает 1 млн 25 тыс. рублей, следует из данных СФР.

Так, на 1 июля 2026 года средний размер пенсии за выслугу лет составляет 1 025 766 рублей. Годом ранее этот показатель находился на уровне 950 281 рубля.

Пенсия за выслугу лет — это ежемесячная выплата, которая компенсирует доход, утраченный из-за прекращения федеральной госслужбы или другой профессиональной деятельности, дающей право на такие начисления.

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Комментарии

9
  • Вита Фамилия
    Бухгалтер

    Египетская сила, зачем им столько? Они до сих пор на орбите, дорогая доставка?

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