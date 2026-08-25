Средний размер пенсии в России превысил 25 тыс. в июле 2026

Самые высокие пенсим плятят на Чукотке, а самые низкие – в Дагестане.

Средний размер пенсии в июле 2026 года у неработающих россиян вырос почти до 26 тыс. рублей, следует из данных СФР.

Так, на 1 июля 2026 года средняя пенсия неработающих россиян составила 25 834 рубля, работающих – 23 750 рублей.

Годом ранее неработающие пенсионеры получали около 23 999 рублей.

Самая высокая средняя пенсия неработающих россиян в июле 2026 года зафиксирована в Чукотском автономном округе – 43 965 рублей. Самую ниpre. Выплату отметили в Дагестане – 19 256 руб.