Малый бизнес сможет расширить штат на срочных договорах с 1 сентября 2026

Бизнес получит больше гибкости при сезонных колебаниях нагрузки или запуске новых проектов.

Малый бизнес получит возможность заключать с работниками больше срочных трудовых договоров: лимит повышают с 35 человек до 70.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат Госдумы Игорь Игошин.

«Федеральный закон от 25 мая 2026 № 144-ФЗ "О внесении изменений в ТК" увеличивает для субъектов малого предпринимательства порог численности работников, при котором допускается заключение срочных трудовых договоров по соглашению сторон. Вместо 35 человек теперь можно заключать такие договоры, если штат не превышает 70 человек», - напомнил депутат.

Это даст малому бизнесу больше гибкости при сезонных колебаниях нагрузки или запуске новых проектов, добавил он.