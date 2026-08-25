Roblox снова не работает в России: пользователи жалуются на сбои 25 августа — что происходит с игрой
Roblox снова оказался в центре внимания российских игроков. 25 августа пользователи столкнулись с проблемами при запуске игры и подключении к серверам. При этом официальной блокировки платформы в России сейчас нет — наоборот, после дневного всплеска жалоб появились сообщения о восстановлении доступа.
Roblox снова упал 25 августа
На момент публикации самый сильный всплеск жалоб уже прошел. Сервисы мониторинга фиксируют снижение количества обращений, однако отдельные пользователи по-прежнему сообщают, что не могут подключиться к Roblox.
У некоторых игроков не запускается приложение, у других возникают проблемы с подключением к игровым серверам или загрузкой сайта.
При этом важно не путать сегодняшний сбой с блокировкой, которая произошла в декабре 2025 года.
На 25 августа 2026 года официальной блокировки Roblox в России нет.
Более того, днем в Telegram-каналах и игровых чатах пользователи начали сообщать, что сайт и клиент снова открываются с российских IP-адресов. К вечеру появилось официальное сообщение Минцифры РФ о согласовании условий с Roblox и возвращении платформы в российский сегмент.
Roblox разблокировали в России?
Да. 25 августа 2026 года доступ к Roblox для российских пользователей был восстановлен.
Поэтому сегодняшние проблемы с подключением не стоит автоматически связывать с новой блокировкой. Если Roblox не запускается у конкретного пользователя, вероятнее всего, причина связана с текущим техническим сбоем, инфраструктурой или проблемами на стороне интернет-провайдера.
Ситуация особенно заметна на фоне истории Roblox в России.
В декабре 2025 года депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о возможной блокировке платформы. Позже Роскомнадзор официально подтвердил ограничение доступа к Roblox.
Тогда причиной стали претензии регулятора к содержанию платформы и работе ее модерации. В ведомстве заявляли о наличии запрещенного контента и недостаточной эффективности механизмов контроля.
Теперь ситуация изменилась: Roblox снова доступен российским пользователям после согласования условий работы платформы в РФ.
Почему Roblox не работает сегодня
Если после восстановления доступа игра все еще не запускается, причин может быть несколько.
Технический сбой Roblox
Roblox одновременно обслуживает огромное количество игроков и тысяч игровых режимов. Любая проблема с серверами, авторизацией или сетевой инфраструктурой может привести к массовым ошибкам подключения.
Именно поэтому при резком росте числа жалоб нельзя исключать обычную техническую аварию.
Также причиной могут стать повышенная нагрузка или DDoS-атака. Без официального комментария Roblox утверждать, что именно произошло 25 августа, нельзя.
Проблемы у интернет-провайдера
Еще одна возможная причина — неполадки в сетевой инфраструктуре российских операторов.
Даже если сами серверы Roblox работают нормально, пользователь может не получить к ним доступ из-за аварии на магистральных сетях, проблем с маршрутизацией или временных ограничений со стороны провайдера.
Подобные ситуации уже происходили у российских операторов связи, включая Ростелеком, МТС и МегаФон.
Поэтому если Roblox не работает только у вас, а у других игроков из того же региона игра запускается, проблема вполне может находиться на участке сети между устройством и серверами платформы.
Почему вокруг Roblox снова говорят о блокировке
История Roblox в России остается особенно чувствительной после событий 2025 года.
В начале ноября 2025 года появились сообщения о возможной блокировке платформы. Поводом для обсуждения стали претензии к содержанию Roblox и трагические события в Санкт-Петербурге, после которых правоохранительные органы изучали обстоятельства, связанные с ребенком и возможным использованием игровой платформы.
В декабре ситуация переросла в реальные ограничения доступа.
Антон Горелкин тогда писал, что блокировка Roblox может стать следствием того, что платформа не выполнила требования российского регулятора. При этом депутат не исключал возвращения игры в Россию в случае усиления модерации и соблюдения требований законодательства.
Теперь этот сценарий фактически реализовался: Roblox снова работает в России.
Что делать, если Roblox не запускается
Если сегодня игра не открывается, сначала стоит проверить, сохраняется ли проблема у других пользователей.
Если массовый всплеск жалоб уже закончился, но Roblox по-прежнему не работает конкретно у вас, можно:
перезапустить приложение и устройство;
проверить работу Roblox через другую сеть;
временно подключиться через мобильный интернет вместо Wi-Fi;
проверить, открывается ли официальный сайт Roblox;
дождаться восстановления серверов, если проблема массовая.
Менять настройки устройства или предпринимать сложные действия сразу не стоит: если проблема находится на стороне серверов Roblox или провайдера, это не поможет.
Что будет с Roblox дальше
Главный вопрос сейчас — насколько стабильным окажется возвращение Roblox в Россию.
После сегодняшнего восстановления доступа платформа снова доступна российским игрокам, однако дальнейшая работа сервиса будет зависеть в том числе от выполнения согласованных условий и требований российского регулятора.
Пока же 25 августа 2026 года не похоже на новый запрет Roblox. Основной всплеск жалоб уже пошел на спад, а доступ к платформе был восстановлен.
Если Roblox снова не запускается у вас сегодня, это еще не означает, что игру опять заблокировали. Наиболее вероятное объяснение текущих проблем — технический сбой или проблемы с сетевой инфраструктурой.
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