Roblox снова не работает в России: пользователи жалуются на сбои 25 августа — что происходит с игрой

Roblox снова оказался в центре внимания российских игроков. 25 августа пользователи столкнулись с проблемами при запуске игры и подключении к серверам. При этом официальной блокировки платформы в России сейчас нет — наоборот, после дневного всплеска жалоб появились сообщения о восстановлении доступа.

Roblox снова упал 25 августа

На момент публикации самый сильный всплеск жалоб уже прошел. Сервисы мониторинга фиксируют снижение количества обращений, однако отдельные пользователи по-прежнему сообщают, что не могут подключиться к Roblox.

У некоторых игроков не запускается приложение, у других возникают проблемы с подключением к игровым серверам или загрузкой сайта.

При этом важно не путать сегодняшний сбой с блокировкой, которая произошла в декабре 2025 года.

На 25 августа 2026 года официальной блокировки Roblox в России нет.

Более того, днем в Telegram-каналах и игровых чатах пользователи начали сообщать, что сайт и клиент снова открываются с российских IP-адресов. К вечеру появилось официальное сообщение Минцифры РФ о согласовании условий с Roblox и возвращении платформы в российский сегмент.

Roblox разблокировали в России?

Да. 25 августа 2026 года доступ к Roblox для российских пользователей был восстановлен.

Поэтому сегодняшние проблемы с подключением не стоит автоматически связывать с новой блокировкой. Если Roblox не запускается у конкретного пользователя, вероятнее всего, причина связана с текущим техническим сбоем, инфраструктурой или проблемами на стороне интернет-провайдера.

Ситуация особенно заметна на фоне истории Roblox в России.

В декабре 2025 года депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о возможной блокировке платформы. Позже Роскомнадзор официально подтвердил ограничение доступа к Roblox.

Тогда причиной стали претензии регулятора к содержанию платформы и работе ее модерации. В ведомстве заявляли о наличии запрещенного контента и недостаточной эффективности механизмов контроля.

Теперь ситуация изменилась: Roblox снова доступен российским пользователям после согласования условий работы платформы в РФ.

Почему Roblox не работает сегодня

Если после восстановления доступа игра все еще не запускается, причин может быть несколько.

Технический сбой Roblox

Roblox одновременно обслуживает огромное количество игроков и тысяч игровых режимов. Любая проблема с серверами, авторизацией или сетевой инфраструктурой может привести к массовым ошибкам подключения.

Именно поэтому при резком росте числа жалоб нельзя исключать обычную техническую аварию.

Также причиной могут стать повышенная нагрузка или DDoS-атака. Без официального комментария Roblox утверждать, что именно произошло 25 августа, нельзя.

Проблемы у интернет-провайдера

Еще одна возможная причина — неполадки в сетевой инфраструктуре российских операторов.

Даже если сами серверы Roblox работают нормально, пользователь может не получить к ним доступ из-за аварии на магистральных сетях, проблем с маршрутизацией или временных ограничений со стороны провайдера.

Подобные ситуации уже происходили у российских операторов связи, включая Ростелеком, МТС и МегаФон.

Поэтому если Roblox не работает только у вас, а у других игроков из того же региона игра запускается, проблема вполне может находиться на участке сети между устройством и серверами платформы.

Почему вокруг Roblox снова говорят о блокировке

История Roblox в России остается особенно чувствительной после событий 2025 года.

В начале ноября 2025 года появились сообщения о возможной блокировке платформы. Поводом для обсуждения стали претензии к содержанию Roblox и трагические события в Санкт-Петербурге, после которых правоохранительные органы изучали обстоятельства, связанные с ребенком и возможным использованием игровой платформы.

В декабре ситуация переросла в реальные ограничения доступа.

Антон Горелкин тогда писал, что блокировка Roblox может стать следствием того, что платформа не выполнила требования российского регулятора. При этом депутат не исключал возвращения игры в Россию в случае усиления модерации и соблюдения требований законодательства.

Теперь этот сценарий фактически реализовался: Roblox снова работает в России.

Что делать, если Roblox не запускается

Если сегодня игра не открывается, сначала стоит проверить, сохраняется ли проблема у других пользователей.

Если массовый всплеск жалоб уже закончился, но Roblox по-прежнему не работает конкретно у вас, можно:

перезапустить приложение и устройство;

проверить работу Roblox через другую сеть;

временно подключиться через мобильный интернет вместо Wi-Fi;

проверить, открывается ли официальный сайт Roblox;

дождаться восстановления серверов, если проблема массовая.

Менять настройки устройства или предпринимать сложные действия сразу не стоит: если проблема находится на стороне серверов Roblox или провайдера, это не поможет.

Что будет с Roblox дальше

Главный вопрос сейчас — насколько стабильным окажется возвращение Roblox в Россию.

После сегодняшнего восстановления доступа платформа снова доступна российским игрокам, однако дальнейшая работа сервиса будет зависеть в том числе от выполнения согласованных условий и требований российского регулятора.

Пока же 25 августа 2026 года не похоже на новый запрет Roblox. Основной всплеск жалоб уже пошел на спад, а доступ к платформе был восстановлен.

Если Roblox снова не запускается у вас сегодня, это еще не означает, что игру опять заблокировали. Наиболее вероятное объяснение текущих проблем — технический сбой или проблемы с сетевой инфраструктурой.