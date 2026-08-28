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Минфин уточнит нормы о раскрытии информации в бухотчетности

Предлагается убрать возможность раскрывать информацию в бухгалтерской отчетности в ограниченном объеме.

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Минфин планирует внести изменения в ФСБУ 9/2025 «Доходы», утвержденный приказом от 16.05.2025 № 56н.

Проект приказа ведомства опубликован на сайте Минфина.

Сейчас п. 40 ФСБУ 9/2025 разрешает определенным категориям организаций раскрывать информацию о выручке в бухгалтерской (финансовой) отчетности в ограниченном объеме, если более полное раскрытие сведений может привести к потерям экономического характера или урону деловой репутации компании либо ее контрагентов.

Минфин предлагает убрать возможность раскрытия информации о выручке в ограниченном объеме.

Предполагается, что изменения вступят в силу с бухотчетности за 2027 год.

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Дмитрий Васильев

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