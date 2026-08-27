Евро снова выше 100 рублей: что происходит на валютном рынке и почему это касается каждого

Впервые с марта европейская валюта преодолела психологическую отметку в 100 рублей на межбанковских торгах. Доллар также заметно укрепился. Разбираем, что это значит для импорта, цен и бизнеса.

27 августа на российском межбанковском рынке произошло событие, которого не наблюдалось с середины весны: европейская валюта вновь преодолела отметку в 100 рублей. К 11:01 по московскому времени евро прибавил 1,69 % и торговался на уровне 100,006 рубля. Чуть позже показатель оставался примерно на той же отметке, подтверждая устойчивость движения.



Параллельно укрепился и доллар: американская валюта выросла на 1,65 % и достигла 85,79 рубля. Таким образом, рубль синхронно сдал позиции сразу к двум ключевым валютам, что усилило внимание участников рынка.



Для обычных потребителей и предпринимателей такие цифры — не просто биржевая сводка. Ослабление рубля напрямую влияет на стоимость импортных товаров, оборудования и услуг, которые закупаются за евро и доллары. Чем дольше сохраняется высокая валютная планка, тем выше вероятность постепенного роста цен на целый ряд позиций — от электроники до продуктов с зарубежными компонентами.



Особое значение имеет именно психологический эффект. Отметка 100 рублей за евро воспринимается рынком как важный индикатор настроений. Её возвращение после нескольких месяцев ниже этого уровня может заставить компании пересматривать планы закупок, а граждан — внимательнее относиться к сбережениям.



Однако важно понимать: опубликованные данные зафиксировали конкретный момент торгов и не являются основанием для однозначных прогнозов. Направление курса может измениться уже в ближайшие сессии под влиянием внешних и внутренних факторов. Поэтому делать далекоидущие выводы на основе одного дня было бы преждевременно.



В то же время сам факт синхронного роста евро и доллара указывает на общее давление на рубль, а не на локальное движение одной валюты. Это усиливает интерес к дальнейшей динамике и ставит перед бизнесом вопрос о стратегиях хеджирования валютных рисков.



Следить за развитием ситуации стоит даже тем, кто не участвует в биржевых торгах: именно межбанковский курс часто становится ориентиром для розничных цен, стоимости зарубежных поездок и расчётов с иностранными партнёрами.

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