Каждый восьмой клиент уйдет без покупки, если не сможет заплатить привычным способом

Каждый восьмой россиянин готов отказаться от покупки, если в точке продаж нет привычного способа оплаты. 8% клиентов уйдут, если продавец настойчиво предлагает конкретный вариант расчета.

Такие результаты показало исследование Точка Банка (данные есть у «Клерка»).

При этом 75% россиян хотят самостоятельно выбирать способ оплаты.

Главным критерием при выборе способа оплаты для 72% россиян остается удобство. Они хотят самостоятельно провести платеж без подсказок и ожидания кассира и видеть сумму к оплате.

На втором месте оказались кешбэк и бонусы (56%), на третьем (44%) — привычка и скорость расчета.

Только 4% готовы платить тем способом, который рекомендует кассир или продавец. А 25% покупателей еще и раздражаются, когда им настойчиво предлагают конкретный вариант оплаты. 8% готовы из-за этого отказаться от покупки.

Бонусы и кешбэк сильнее влияют на выбор способа оплаты при дорогих покупках – техники, мебели, услуг ремонта и отделки. Чем выше чек, тем заметнее для покупателя выгода кешбэка, поэтому при покупке чаще выберет карту, отметил продакт-менеджер «Интернет-эквайринг» в Точка Банке Анатолий Семененко.

Бизнесу стоит сравнивать полную стоимость способа оплаты, включая скорость зачисления денег, долю неуспешных платежей, пропускную способность кассы, затраты на сверку и обучение сотрудников. Но нужно учитывать и потерянную выручку из-за отсутствия привычного способа оплаты.

Самыми привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Картами пользуются до 90% опрошенных, наличными – до 45%. QR-кодом пользуются около 30% покупателей.

Если привычный способ оплаты недоступен, 57% россиян выберут вариант из предложенных, еще 17% попытаются договориться об альтернативе – например, оплате по QR-коду.

Для 17% выбор способа оплаты зависит от суммы покупки, для 9% – от категории товара или услуги. А 13% заявили, что откажутся от покупки при отсутствии привычного способа оплаты.