Не упустите шанс: бухгалтерские курсы по старым ценам — только до полуночи

Завтра цена на обучение вырастет, и возможность прокачать навыки по выгодной стоимости исчезнет. Налоговая практика не ждет, ФСБУ не прощают ошибок, а отчетный период уже близко. Сегодня — финальный день, когда можно записаться на курсы со скидкой. Успейте выбрать программу и занять место в ближайшем потоке.

Сегодня — финальная возможность приобрести обучающие программы для бухгалтеров по сниженной стоимости. Уже завтра, 1 сентября, цены на весь каталог курсов повысятся, и тем, кто откладывал решение о профессиональном развитии, придется платить больше.

Почему это важно именно сейчас

Осень традиционно становится периодом повышенной нагрузки для бухгалтерии: отчетность за девять месяцев, подготовка к годовому закрытию, изменения в законодательстве, которые вступают в силу с нового года. Начинать учебный сезон с актуальными знаниями — значит встретить этот период во всеоружии, а не разбираться с нововведениями в авральном режиме.

Курсы, представленные в каталоге, охватывают ключевые направления, где ошибки обходятся дороже всего:

ФСБУ и методология учета — для тех, кто хочет навести порядок в учетной политике и избежать претензий аудиторов;

Налоговые риски и защита перед ФНС — для бухгалтеров, которые хотят выстроить документооборот так, чтобы уверенно проходить проверки;

Кадровый учет и трудовое право — для специалистов, совмещающих функции кадровика и обязанных учитывать постоянные изменения в ТК РФ;

Автоматизация и аналитика — для тех, кто хочет тратить меньше времени на рутину и больше — на управление финансами.

Что вы теряете, откладывая на завтра

Разница в цене между сегодняшним предложением и завтрашней базовой стоимостью может оказаться существенной — особенно если вы планировали обучить не только себя, но и коллег или сотрудников. Для компаний, оплачивающих повышение квалификации штата, покупка курсов сегодня — это прямая экономия бюджета на обучение.

Кроме того, многие программы имеют ограниченное количество мест: ближайшие даты старта групп могут быть заняты уже сейчас. Откладывая решение, вы рискуете не только заплатить больше, но и попасть в следующий поток, который начнется позже — а значит, драгоценное время на подготовку к отчетному периоду будет упущено.

Как выбрать программу

В каталоге курсы структурированы по направлениям: налоги, ФСБУ, отчетность, управленческий учет, кадры. Для каждой программы указаны ближайшие даты старта, формат обучения и выдаваемые документы — включая удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Перейти в каталог

Переходите в каталог, выбирайте направление и записывайтесь сегодня — завтра эти условия уже не будут действовать.