Иностранцы и лица без гражданства с 1 сентября 2026 могут получать ИНН без заявлений
Для проактивной постановки на учет нужно подтвердить биометрию.
Иностранным гражданам, которые подтвердили или сдали биометрию в отделениях банка, не нужно обращаться в налоговую, чтобы получить ИНН. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2026 года, сообщила ФНС.
Для проактивной постановки на учет указанных лиц должны быть:
подтвержденная биометрия в отделении банка;
подтвержденная биометрия в ЕСИА
Таких иностранцев и ЛБГ налоговики поставят на учет в течение одного дня. В тот же срок через Госуслуги пришлют сведения об учете в налоговом органе (присвоенном ИНН).
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