Иностранцы и лица без гражданства с 1 сентября 2026 могут получать ИНН без заявлений

Для проактивной постановки на учет нужно подтвердить биометрию.

Иностранным гражданам, которые подтвердили или сдали биометрию в отделениях банка, не нужно обращаться в налоговую, чтобы получить ИНН. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2026 года, сообщила ФНС.

Для проактивной постановки на учет указанных лиц должны быть:

подтвержденная биометрия в отделении банка;

подтвержденная биометрия в ЕСИА

Таких иностранцев и ЛБГ налоговики поставят на учет в течение одного дня. В тот же срок через Госуслуги пришлют сведения об учете в налоговом органе (присвоенном ИНН).