С 1 сентября администраторы доменов обязаны подтверждать личность через Госуслуги. Но большинство этого не сделали

У двух крупнейших регистраторов идентификацию прошли только 42,2% и 25,7% пользователей. Для компаний, чьи домены оформлены на сотрудников или подрядчиков, это создает риск потери важного цифрового актива.

С 1 сентября администраторы российских доменов должны подтверждать личность через Госуслуги. Однако большинство владельцев процедуру еще не прошли.

Новые требования распространяются на домены в зонах .ru, .рф и .su. По данным «Руцентра», к 27 августа идентификацию прошли 42,2% его пользователей, а в «Рег.ру» — только 25,7%. Вместе эти регистраторы обслуживают около 68% Рунета.

Особенно заметна проблема в корпоративном сегменте. На физлиц зарегистрированы 72,7% доменов в зоне .ru и 82,9% — в .рф. Среди них есть адреса интернет-магазинов, SaaS-платформ и других корпоративных сервисов.

Нередко компания управляет продуктом, а домен юридически закреплен за сотрудником, бывшим работником или подрядчиком. Если этот человек уволится, перестанет выходить на связь или не пройдет идентификацию, бизнес может потерять возможность продлить или перенести домен.

Для онлайн-платформ это угроза не только сайту, но и корпоративной почте, авторизации пользователей, API, сертификатам, личным кабинетам и интеграциям.

Если регистрация домена прекратится и адрес освободится, его могут быстро перехватить автоматизированные сервисы. Тогда компании придется выкупать собственное имя или переносить всю цифровую инфраструктуру на другой адрес.

Массового отключения доменов пока не ожидается. До включения регистраторов в специальный перечень, но не позднее 18 января 2027 года, они продолжат работать по действующим правилам. Однако бизнесу уже сейчас стоит проверить, на кого оформлены его домены, и привести данные администратора в порядок.