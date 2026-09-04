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ФНС добралась до стриптизерш: клубу доначислили 7,5 млн рублей за самозанятых

Артисты считались независимыми исполнителями только на бумаге. Компания сама отправляла их регистрироваться как самозанятых, составляла график смен и штрафовала за невыход.

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Налоговая проверила расчет по страховым взносам нижегородского ООО «Барин Клаб», которое занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Компания заключала договоры с самозанятыми артистами, выступавшими на сцене.

Инспекторы обнаружили признаки обычных трудовых отношений:

  • договоры заключались на год и не содержали конкретного результата работы;

  • деньги перечисляли дважды в месяц;

  • артисты работали по установленному клубом расписанию;

  • за пропуск смены предусматривался штраф;

  • выступления ставил хореограф клуба;

  • иногородним исполнителям компания оплачивала жилье;

  • сведений о других заказчиках у самозанятых не было.

Кроме того, некоторых артистов клуб привлекал еще до регистрации в качестве плательщиков НПД.

ФНС доначислила компании 7,47 млн рублей страховых взносов и выписала штраф 93,3 тыс. рублей за умышленное занижение обязательств.

Суды трех инстанций поддержали налоговую. Последнее решение 14 июля 2026 года вынес Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Это следует из постановления по делу № А43-8116/2025.

По данным СМИ, через клуб за год получили выплаты 43 исполнителя — около 26 млн рублей. В самом постановлении суда эти цифры не приводятся.

Дата публикации: 04.09.2026, 14:24

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