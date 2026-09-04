ФНС начнет помечать компании, которыми управляют родственники

Семейные связи станут отдельным показателем в сервисе оценки бизнеса. Однако сама отметка не означает нарушения или начала налоговой проверки.

ФНС планирует выявлять группы компаний, которыми управляют супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и подопечные. Аналогичная отметка появится у организаций с общим директором или владельцем.

Новый критерий сработает, если оцениваемая или связанная с ней компания в течение последних трех лет применяла пониженный тариф страховых взносов для МСП по подп. 17 п. 1 ст. 427 НК.

В проекте приказа ФНС показатель называется «наличие признаков включения лица в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот». Он дополнит действующую методику оценки бизнеса.

В ФНС пояснили «Известиям», что отметка будет справочной, не снизит итоговую оценку компании и автоматически не приведет к проверке или штрафу. Однако выписки из сервиса могут использоваться при государственных и корпоративных закупках.

Изменения планируют ввести не раньше 1 октября 2026 года. Пока приказ не принят.