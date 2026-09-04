➕📎Подписчиков Клерк.Плюс перевели на Клерк.Система

При этом стоимость для действующих подписчиков не меняется: обновлять рекурентную подписку Клерк.Система они смогут по прежней цене Клерк.Плюс.

Хотя подписка Клерк.Плюс теперь — архивная мы любим и ценим ее подписчиков. Поэтому мы автоматически перевели их на подписку Клерк.Система.

Стоимость остается прежней: пока ваша подписка активна, Клерк.Система будет продлеваться по стоимости, которая действовала для Клерк.Плюс. Если же Клерк.Плюс не подразумевал автопродления, то Клерк.Система предоставляется на уже оплаченый в рамках Клерк.Плюс период до конца его действия.

Что получили подписчики Клерк.Плюс

На Плюсе подписчикам были доступны только «Разборы законов» и отключение рекламы. Теперь им открылись дополнительные возможности:

Что будет с ценой?

Для действующих подписчиков переход на Систему не означает повышения цены в рамках текущих условий.

Если подписка рекуррентная и продлевается автоматически, ее стоимость сохраняется на уровне Клерк.Плюс. Эта цена действует для каждого последующего рекуррентного продления, пока подписка не прерывается.

Если подписчик ранее оформил длительный заказ, например на год, его переводят на Клерк.Система по цене Клерк.Плюс на весь уже оплаченный период. После окончания этого заказа следующее продление будет оформляться по актуальной цене Клерк.Система.

При этом купить Клерк.Система с нуля по старой цене Клерк.Плюс нельзя. Сохранение прежней стоимости действует только для текущих условий подписки: для рекуррентных продлений — пока они продолжаются, для длительных заказов — до окончания оплаченного периода.

Действующим подписчикам ничего делать не нужно.

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