Экс-главу Минкомсвязи обвинили в создании преступного сообщества по делу Finiko

Следственный департамент МВД заочно предъявил бывшему министру связи Николаю Никифорову обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили источники РБК и «Коммерсанта».

По версии следствия, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. Ее участники привлекали деньги граждан, обещая инвестировать их в ценные бумаги и криптовалюту, однако реальной инвестиционной деятельности якобы не вели.

В ближайшее время экс-министра могут объявить сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

По официальным данным МВД, потерпевшими по делу признали более 7,7 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд рублей. «Коммерсантъ» приводит другую оценку — около 8 тыс. вкладчиков и 5 млрд рублей ущерба.

Никифоров возглавлял Минкомсвязи России с 2012 по 2018 год. Сам он обвинения пока не комментировал. Его виновность может установить только суд.