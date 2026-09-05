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Экс-главу Минкомсвязи обвинили в создании преступного сообщества по делу Finiko

Следствие считает Николая Никифорова одним из создателей финансовой пирамиды. Обвинение предъявили заочно, поскольку бывший министр находится за границей.

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Следственный департамент МВД заочно предъявил бывшему министру связи Николаю Никифорову обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили источники РБК и «Коммерсанта».

По версии следствия, Никифоров был одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. Ее участники привлекали деньги граждан, обещая инвестировать их в ценные бумаги и криптовалюту, однако реальной инвестиционной деятельности якобы не вели.

В ближайшее время экс-министра могут объявить сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

По официальным данным МВД, потерпевшими по делу признали более 7,7 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд рублей. «Коммерсантъ» приводит другую оценку — около 8 тыс. вкладчиков и 5 млрд рублей ущерба.

Никифоров возглавлял Минкомсвязи России с 2012 по 2018 год. Сам он обвинения пока не комментировал. Его виновность может установить только суд.

Дата публикации: 05.09.2026, 19:23

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