Эксперт рассказал, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Досрочно вносить деньги невыгодно, если ставка по вкладу выше ипотечной. Свободные средства в этом случае могут принести больший доход.

Погашать ипотеку досрочно в последние годы кредита может быть невыгодно, сообщил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. К этому времени большая часть процентов уже выплачена, поэтому переплата почти не снижается.

Не стоит направлять все свободные деньги на ипотеку при наличии долгов с более высокой ставкой. Сначала также следует сформировать финансовую подушку и учесть предстоящие крупные расходы. Иначе заемщику могут понадобиться новые кредиты под более высокий процент.

Экономия от досрочного погашения будет минимальной и по ипотеке, оформленной по льготной ставке. Если доходность вклада выше ставки по кредиту, размещение денег на депозите может оказаться выгоднее, пояснил эксперт.