Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 14%

Банк России может взять паузу на заседании 11 сентября 2026. Снижению ставки мешают ускорение устойчивой инфляции, дефицит топлива, ослабление рубля и неопределенность с бюджетом.

Ключевая ставка по итогам заседания 11 сентября 2026 года, вероятнее всего, останется на уровне 14% годовых.

Такой прогноз дали ТАСС 18 из 19 опрошенных экспертов. Альтернативный сценарий — снижение на 25 п. п., до 13,75%.

Ускорение базовой инфляции продолжилось в августе, корпоративное кредитование снова растет, а денежная масса М2 увеличивается примерно на 13% при прогнозе ЦБ в 7–12%. Рубль с начала августа ослаб более чем на 8% к доллару и юаню, отметил портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Алексей Корнев.

«Текущих темпов снижения цен, судя по недельным данным, пока недостаточно, чтобы выйти на таргетируемые 4%», — заявил Корнев.

Дополнительным проинфляционным фактором остается дефицит топлива, который пока нельзя считать полностью устраненным.

Снижение ставки до 13,75% базовым сценарием назвал только старший директор АКРА Дмитрий Куликов.

Большинство аналитиков допускают возобновление снижения на заседании 23 октября, когда появятся данные о параметрах бюджета и влиянии топливного рынка на цены. При благоприятных условиях к концу года ставка может опуститься до 13,5%.