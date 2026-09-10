Автовладельцам предложили страховку от атак БПЛА за 3–8 тыс. рублей

Стандартное каско в большинстве случаев не покрывает повреждения от беспилотников. Для выплаты потребуется подтвердить связь ущерба с падением дрона или его обломков.

Специальные полисы для защиты автомобилей от атак БПЛА начали выводить на рынок российские страховщики.

«РЕСО-Гарантия» запустила такой продукт в конце июля, «Абсолют Страхование» планирует сделать это в сентябре, ВСК также готовит отдельную программу, пишут «Известия».

В «РЕСО-Гарантии» полис стоит от 4 тыс. рублей в год при страховой сумме до 1 млн рублей. Он покрывает ущерб от падения дронов и их частей, воздушных судов, элементов зданий, а также расходы на эвакуацию автомобиля. Во второй половине августа компания продала в 2,4 раза больше таких страховок, чем за первые две недели после запуска.

В «Абсолют Страховании» полис можно будет оформить отдельно от каско и ОСАГО. Его стоимость составит от 3 тыс. до 8 тыс. рублей в год, а страховая сумма — 400 тыс., 1 млн или 2 млн рублей. Выплату предусмотрят при повреждении или полной гибели машины, если воздействие БПЛА квалифицировано как теракт или диверсия.

Перед оформлением нужно проверить перечень рисков, территорию действия, лимит выплаты и исключения, среди которых могут быть военные действия и нарушение срока уведомления страховщика. Страховой случай потребуется подтвердить справкой полиции, МЧС, муниципалитета или актом осмотра. Если в документах указано только повреждение неизвестными предметами, страховщик может отказать в выплате.