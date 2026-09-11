Маркетплейсы должны усилить защиту покупателей от контрафакта — Мишустин

Покупатели должны быть уверены в качестве и безопасности товаров на цифровых площадках. Права добросовестных производителей также не должны нарушаться.

Защиту россиян от контрафакта на маркетплейсах необходимо усилить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым.

Этот вопрос особенно важен на фоне активного развития онлайн-торговли и конкуренции.

«Потребители должны быть уверены, что они приобретают качественную безопасную продукцию, а добросовестные производители — что их права не будут нарушены», — сказал Мишустин.

Он назвал интеллектуальные права креативным капиталом России. Разработчикам необходимо помогать урегулировать сложные споры и другие вопросы, связанные с защитой таких прав, добавил глава правительства.