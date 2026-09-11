Роструд разрешил лишать премий целые отделы из-за нарушения одного сотрудника

Онлайнинспекцию спросили: вправе ли работодатель в нормативных актах установить коллективные показатели премирования, например, отсутствие происшествий по ПЭБ в структурном подразделении.
При этом нарушение ПЭБ может быть у одного работника, но в этом случае все подразделение не получит премию или получит с учетом понижающего коэффициента.
«Полагаем, что вправе», — ответил Роструд.
Ведомство напомнило, что зарплата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ч. 1 ст. 135 ТК).
При установлении систем премирования коллективными договорами, соглашениями, ЛНА определяются виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и других показателей.
Но снизить премию можно только за период, в котором к работнику было применено дисциплинарное взыскание, а размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 % (ч. 3 ст. 135 ТК).
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