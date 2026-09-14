Роструд ответил, можно ли совмещать разъездную и стационарную должности в одной компании

Роструд ответил, может ли у сотрудника в одной организации быть одновременно две должности: одна – стационарное рабочее место, а второе – разъездной характер работы
«Может, если имеете в виду основное место работы и внутреннее совместительство», — пояснило ведомство.
Согласно ч. 1 ст. 60.1 ТК, работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя (внешнее совместительство).
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей (ч. 2 ст. 282 ТК).
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