Правительство разработает меры защиты прав российских авторов за рубежом

Кабмин подготовит механизмы против незаконного использования авторских и смежных прав.

Меры для защиты прав российских авторов за рубежом разработает вице-премьер Александр Новак по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Решения должны помочь развитию креативных индустрий и коммерциализации интеллектуальной собственности.

«Есть сложности с сохранением наших товарных знаков в ряде стран за рубежом. При этом коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий», — заявил Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Правительство планирует создать механизмы против незаконного использования авторских и смежных прав. К креативным индустриям относятся фильмы, музыка, книги, журналы, видеоигры, народные художественные промыслы и современные медиа.