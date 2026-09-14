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Обучение и карьера
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Как бухгалтеру находить клиентов на Авито: новый модуль в курсах

Сарафанное радио работает не у всех, а искать клиентов через знакомых получается не всегда. Для бухгалтера, который работает на себя или хочет увеличить клиентскую базу, остается вопрос: где искать заказчиков и как сделать так, чтобы они сами находили специалиста?

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Разобраться с одним из таких каналов привлечения клиентов теперь можно прямо в учебных материалах. В двух программах Клерк.Школы появился новый модуль о продвижении бухгалтерских услуг на Авито. Его подготовила команда Авито.

Модуль «Как бухгалтерам находить клиентов на Авито Услугах» добавили в курс «Главный бухгалтер на УСН» и онлайн-курс «Главбух на УСН — 2026».

Внутри разбирают:

  • какой спрос на бухгалтерские услуги есть на Авито;

  • кто ищет специалистов и как ведут себя потенциальные заказчики;

  • как оформить профиль бухгалтера и подтвердить данные;

  • как подготовить и продвигать объявление;

  • по каким показателям оценивать результат.

Бухгалтеру показывают весь путь от оформления профиля до оценки откликов. Получается связка из двух навыков — вести учет и находить тех, кому эти услуги нужны.

Новый модуль уже доступен участникам программ:

Обучение пригодится бухгалтерам, которые уже работают на себя или только планируют развивать частную практику.

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