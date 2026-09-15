ЦБ расширит использование СБП для трансграничных переводов

Регулятор продолжит продвигать карты «Мир» за рубежом и внедрять альтернативные способы оплаты для россиян.

Использование Системы быстрых платежей для трансграничных переводов планируют расширить, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

ЦБ продолжит продвигать карты «Мир» за рубежом.

Кроме того, регулятор намерен внедрять альтернативные схемы расчетов, которые позволят россиянам оплачивать товары и услуги за границей.