В паспорт можно внести до шести дополнительных отметок
По желанию владельца в документ внесут сведения о браке, детях, ранее выданных паспортах, группе крови и записи в федеральном регистре населения.
До шести дополнительных отметок можно внести в паспорт гражданина РФ. Такая возможность предоставляется по желанию владельца документа.
В паспорт могут включить сведения о регистрации и расторжении брака, детях младше 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МВД.
Отметку о группе крови проставляют медицинские организации. Налоговые органы могут внести сведения о сформированной записи в едином федеральном информационном регистре, содержащем данные о населении России.
При выдаче или замене паспорта также проставляют обязательные отметки. К ним относятся сведения о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства в России, а также об отношении к воинской обязанности.
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