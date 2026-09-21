В паспорт можно внести до шести дополнительных отметок

По желанию владельца в документ внесут сведения о браке, детях, ранее выданных паспортах, группе крови и записи в федеральном регистре населения.

До шести дополнительных отметок можно внести в паспорт гражданина РФ. Такая возможность предоставляется по желанию владельца документа.

В паспорт могут включить сведения о регистрации и расторжении брака, детях младше 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отметку о группе крови проставляют медицинские организации. Налоговые органы могут внести сведения о сформированной записи в едином федеральном информационном регистре, содержащем данные о населении России.

При выдаче или замене паспорта также проставляют обязательные отметки. К ним относятся сведения о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства в России, а также об отношении к воинской обязанности.