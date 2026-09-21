Минфин: каждый седьмой россиянин пользуется криптовалютой

Россияне продолжают активно инвестировать в цифровые активы. Криптовалютами пользуются около 20 млн человек, а общий объем вложенных средств достиг нескольких триллионов рублей.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют.

«По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений российских граждан — 3,7 трлн рублей. Эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним», — сказал Иван Чебесков.

Ранее Банк России заявлял о намерении ограничить риски для банков, связанные с вложениями в криптовалюты.