Минфин: каждый седьмой россиянин пользуется криптовалютой
Россияне продолжают активно инвестировать в цифровые активы. Криптовалютами пользуются около 20 млн человек, а общий объем вложенных средств достиг нескольких триллионов рублей.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют.
«По экспертным оценкам, в России насчитывается порядка 20 млн пользователей криптовалют, а общий объем вложений российских граждан — 3,7 трлн рублей. Эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним», — сказал Иван Чебесков.
Ранее Банк России заявлял о намерении ограничить риски для банков, связанные с вложениями в криптовалюты.
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