Антикризисное управление финансами 2026–2027: бесплатный вебинар для финансового директора
Где деньги и что делать дальше? 22 сентября в 11:00 мск разберем на бесплатном вебинаре «Клерка», как CFO действует, когда бизнес входит в кризис.
Готовим бесплатный вебинар «Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026–2027» для финансовых директоров и собственников, которым нужна рабочая финансовая стратегия на 2027 год, а не абстрактные советы.
Дорогие кредиты, налоговая реформа 2026 года, ИИ-контроль ФНС и падающий спрос уже проверяют бизнес на прочность. На вебинаре разберем, как CFO выстраивает управленческий учёт и платёжный календарь, чтобы вовремя замечать кассовые разрывы, и какой должна быть политика управления убытками бизнеса, когда счёт идёт на дни, а не на кварталы.
Вебинар пройдёт 22 сентября 2026 года в 11:00 мск.
Вебинар проведёт Екатерина Колесникова — действующий финансовый директор с аттестатами аудитора РСБУ и МСФО и сертификатом налогового консультанта, с опытом в финансах около 20 лет, включая 10 лет в аудите и налоговом консалтинге и 5 лет работы CFO в коммерции.
Эксперт разберёт:
1. Финдиректор как «радар» кризиса — система раннего предупреждения
Чем CFO отличается от главбуха в кризис: отчётность vs решения, прошлое vs будущее
Диагностика «точки А» через ОДДС, ОПиУ и управленческий баланс
Красные флаги, которые видит только финдиректор: кассовые разрывы, рост дебиторки при падении маржи, скрытая кредиторка
2. Антикризисный контур финансов: деньги, маржа, капитал
Платёжный календарь как инструмент выживания
Три сценария (база / пессимизм / стресс)
Скользящий прогноз вместо годового бюджета, который устаревает уже в первый месяц года
3. Политика управления убытками: резать или инвестировать
Почему «резать всё на 10%» — это капитуляция, а не антикризисная политика
Матрица решений CFO
4. Позиция финдиректора между молотом и наковальней: собственник, банк, ФНС
Как «продавать» тяжёлые решения совету директоров
Как разговаривать с банками на языке ковенант
Как правильно отвечать на требования налоговой
Участие бесплатное, регистрация обязательна.
Подписчикам Клерк.Системы и Клерк.Премиум доступен именной сертификат о посещении вебинара.
Вы не поверите, но однажды приехав на бывший адрес проживания, обнаружил немного непонятное, где эти д/сады и школы в момент проживания были "забиты" до упора, то в настоящий момент этот же показатель равен только (условно) где-то 2/3 от своего запол