Антикризисное управление финансами 2026–2027: бесплатный вебинар для финансового директора

Где деньги и что делать дальше? 22 сентября в 11:00 мск разберем на бесплатном вебинаре «Клерка», как CFO действует, когда бизнес входит в кризис.

Готовим бесплатный вебинар «Антикризисное управление финансами и политика контроля убытков 2026–2027» для финансовых директоров и собственников, которым нужна рабочая финансовая стратегия на 2027 год, а не абстрактные советы.

Дорогие кредиты, налоговая реформа 2026 года, ИИ-контроль ФНС и падающий спрос уже проверяют бизнес на прочность. На вебинаре разберем, как CFO выстраивает управленческий учёт и платёжный календарь, чтобы вовремя замечать кассовые разрывы, и какой должна быть политика управления убытками бизнеса, когда счёт идёт на дни, а не на кварталы.

Вебинар пройдёт 22 сентября 2026 года в 11:00 мск.

Вебинар проведёт Екатерина Колесникова — действующий финансовый директор с аттестатами аудитора РСБУ и МСФО и сертификатом налогового консультанта, с опытом в финансах около 20 лет, включая 10 лет в аудите и налоговом консалтинге и 5 лет работы CFO в коммерции.

Эксперт разберёт:

1. Финдиректор как «радар» кризиса — система раннего предупреждения

Чем CFO отличается от главбуха в кризис: отчётность vs решения, прошлое vs будущее

Диагностика «точки А» через ОДДС, ОПиУ и управленческий баланс

Красные флаги, которые видит только финдиректор: кассовые разрывы, рост дебиторки при падении маржи, скрытая кредиторка

2. Антикризисный контур финансов: деньги, маржа, капитал

Платёжный календарь как инструмент выживания

Три сценария (база / пессимизм / стресс)

Скользящий прогноз вместо годового бюджета, который устаревает уже в первый месяц года

3. Политика управления убытками: резать или инвестировать

Почему «резать всё на 10%» — это капитуляция, а не антикризисная политика

Матрица решений CFO

4. Позиция финдиректора между молотом и наковальней: собственник, банк, ФНС

Как «продавать» тяжёлые решения совету директоров

Как разговаривать с банками на языке ковенант

Как правильно отвечать на требования налоговой

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Подписчикам Клерк.Системы и Клерк.Премиум доступен именной сертификат о посещении вебинара.

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