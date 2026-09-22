В Москве начали массово выявлять неработающих граждан с наличием крупных активов

Эти данные передают в ФНС для проверки и доначисления налогов. Ранее после проверок 64 тыс. человек легализовали свои источники доходов.

Столичные власти ищут незадекларированные заработки от аренды имущества. Под внимание попали трудоспособные жители, у которых есть активы, но отсутствуют официальные источники дохода.

В Москве насчитывается 154 тыс. таких граждан. Данные заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Дмитрия Мурченко приводит РБК 22 сентября. Речь идет о владельцах нескольких объектов недвижимости и транспортных средств. Издание связывает их теневые доходы со сдачей имущества в аренду.

Работа по выявлению скрытых доходов ведется уже несколько лет. Московское УФНС взаимодействует с городскими властями, правоохранительными органами и другими ведомствами.

По итогам 2025 года почти 64 тыс. трудоспособных москвичей, считавшихся неработающими, легализовали источники получения денег. Об этом налоговая служба сообщила 19 февраля. Сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованных доходов, превысила 9 млрд рублей. Это результат за прошлый год, а не итог проверки нынешних 154 тыс. владельцев имущества.