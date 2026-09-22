Все ФСБУ и ПБУ — в Правовой системе «Клерк»: выпустили обновление

Все ФСБУ и ПБУ теперь собраны в Правовой системе «Клерк» — в актуальном состоянии, со всеми редакциями и их сравнением. Можно проверить действующие правила, посмотреть прежние и увидеть, что изменилось. Обновили поиск.

В Правовой системе «Клерк» собраны все ФСБУ и ПБУ в актуальном состоянии, со всеми редакциями и возможностью их сравнения. Можно открыть действующую версию стандарта, посмотреть, какие правила применялись раньше, и сравнить версии — увидеть, что именно изменилось в тексте.

ФСБУ — это федеральные стандарты бухгалтерского учета, а ПБУ — положения по бухгалтерскому учету. В них описано, как учитывать имущество, доходы, расходы и другие операции, а также составлять бухгалтерскую отчетность. Это документы, к которым бухгалтер обращается, чтобы проверить, как правильно отразить ту или иную ситуацию в учете.

Теперь найти нужный стандарт и открыть его текст можно в Правовой системе «Клерк». В системе также доступны редакции документов — версии с изменениями на разные даты. Это помогает проверить, какие правила действовали в нужный период.

Поиск ведет к нужному пункту

Если указать в запросе статью, пункт или подпункт, система переведет к нужному месту. А если искомое слово или фраза встречается в тексте несколько раз, между совпадениями можно переключаться кнопками «Назад» и «Далее».

Предусмотрели и ошибки в запросе. Например, если вы ищете пункт 6 статьи 7 НК РФ, а такого пункта в статье нет, система откроет саму статью и предупредит об этом. Так можно проверить ссылку и продолжить поиск.

В длинных документах стало проще ориентироваться

Добавили несколько подсказок и быстрых переходов:

К началу и концу статьи. Кнопки позволяют перемещаться по длинному тексту без бесконечной прокрутки.

Название документа перед глазами. При прокрутке в оглавлении появляется компактная карточка документа. Наведите на нее курсор, чтобы увидеть дополнительные сведения.

Понятно, где вы находитесь. Над текстом отображается текущий раздел и статья. Нажатие на эту строку переводит к соответствующему разделу оглавления.

Также сделали нагляднее выбор редакции документа.

Откройте Правовую систему «Клерк», найдите стандарт, с которым работаете, и попробуйте обновленный поиск. Если чего-то не хватает или что-то непонятно — расскажите нам. Ваши замечания помогают делать систему удобнее.